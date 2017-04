Pistoletazo de salida a las primarias

Hace poco más de tres meses, Patxi López dio la sorpresa y anunció que presentaría su candidatura a liderar un PSOE que pasaba sus peores momentos tras el traumático Comité Federal del 1 de octubre. Entonces comenzó la campaña a las primarias. Dos semanas después, el último fin de semana de enero, Pedro Sánchez animó el cotarro al postularse en un multitudinario acto en Dos Hermanas. Entonces comenzó a elevarse la presión sobre la tercera en discordia, Susana Díaz, que finalmente hizo lo propio el 26 de marzo después de un preanuncio a mediados de marzo. Tres meses y pico de campaña oficiosa a las primarias calentando un proceso que comienza en realidad hoy y acabará el fin de semana del 17 y el 18 de junio con el 39 Congreso Federal del PSOE, del que saldrá el nuevo secretario -o secretaria- general del partido del puño y la rosa.

Los tres principales aspirantes tienen hasta el miércoles para registrar su candidatura en la sede de la madrileña calle Ferraz. Inmediatamente después comienza la recogida de avales. Tienen dos semanas -hasta el 4 de mayo- para reunir, al menos, 8.895 firmas de afiliados, es decir, el 5% del censo del PSOE. Según el conteo que hizo el Comité Federal que convocó oficialmente el cónclave, hay 177.902 personas con derecho a voto.

Díaz, López y Sánchez se han enzarzado por asuntos como el censo y la recogida de avalesParalizan la afiliación en Albacete por un aumento "artificial" del 40% de los militantes

El dato no es definitivo, puesto que el proceso de alegaciones y subsanación de errores finaliza el 28 de abril. Entonces habrá un censo definitivo, pero el recuento de afiliados no ha estado exento de polémica. Los militantes del PSC podrán participar, pero serán menos de los esperados en un principio. El partido catalán ha perdido peso tras excluir del proceso a las personas que no estén al corriente del pago de sus cuotas. Ahora no es la segunda agrupación más potente, tras la andaluza, sino que es la cuarta.

Pero hay más. Ayer se supo que el PSOE de Castilla-La Mancha ha suspendió de forma cautelar las afiliaciones al partido en Albacete tras detectarse un crecimiento "artificial" del 40% en el número de militantes que "persigue influir en el proceso de primarias a la Secretaria Federal del partido", explicó el secretario de Organización del PSOE en la región, Jesús Fernández Vaquero. "En algunas provincias ha habido un aumento significativo de militantes que entrarían, por decirlo suavemente, dentro de lo que la Ley Electoral General establece como fraude, cuando hay un aumento de más de 15%", abundó el número dos a nivel orgánico de los socialistas manchegos.

Pero el censo no ha sido el único punto de fricción entre las candidaturas. El pulso que comienza el jueves con la recogida de avales ha provocado críticas por parte de los partidarios del ex secretario general. Pese a que rechazan las demostraciones de fuerza con la recogida de firmas, -como aseguró el portavoz pedrista, José Luis Ábalos- el equipo de Sánchez pidió establecer un límite máximo del número de apoyos que deben presentarse para poder aspirar a las primarias. El objetivo es que Susana Díaz no haga gala de su poder de convocatoria en las próximas semanas. La propia presidenta de la Junta reconoció que da "un valor enorme a los avales" y que los que consiga cada candidato reflejarán las posibilidades de cada candidatura. El resultado se conocerá entre el 5 y el 8 de mayo para que el día 9 comience la campaña. El 21 de mayo es el día elegido para las votaciones. Entonces saldremos de dudas.