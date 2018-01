"Aquí no hay PlayStation cuando nieva, todos los niños salen a jugar"

El manto blanco que cubre la localidad de Yunquera no es novedad. Cada invierno, no falta la nieve durante tres o cuatro días. Pero no por ello deja de ser una estampa que, además de bonita, puede ser divertida cada vez que se produce. "La verdad es que los niños disfrutan mucho, es una estampa típica", comentaba esta mañana el alcalde del municipio, José Antonio Vízquez. "Aquí no hay PlayStation cuando nieva, todos salen a jugar", agregaba. Pero eso será cuando vuelvan del colegio y el instituto, porque las clases se están impartiendo con normalidad.

"Se va normalizando la situación porque hemos tenido que cerrar al tráfico varias calles del casco urbano ya que la nieve ha hecho que se produzcan varios alcances entre vehículos en las calles más empinadas", ha explicado Vízquez. Cuando recibieron la comunicación del 112 con el aviso naranja se cerró el acceso al parque natural de la Sierra de las Nieves "para que la gente no suba y se quede aislado porque es imposible el tráfico rodado en esa carretera", apunta el alcalde. También se ha tenido que cortar la carreta del Burgo hacia Ronda en el puerto de las Abejas y la Policía Local de Yunquera ha tenido que remolcar a varios vehículos que se habían quedado atascados.

A partir de las 12:00 la nevada cesó y se fue aclarando la mañana en el municipio, aunque se espera que la inestabilidad y el frío sea la nota dominante del día.