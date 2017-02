Podemos se une al PP para que el juez Pedro Izquierdo se "inhiba" como ponente del juicio contra Chaves y Griñán

Podemos Andalucía ha reclamado este lunes, al igual que hizo el Partido Popular este domingo, que el juez Pedro Izquierdo se "inhiba" como ponente del juicio contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos, entre ellos seis ex consejeros, por la pieza política de los ERE fraudulentos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, después de que se conociera el pasado viernes que el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014, será el ponente y presidirá el juicio contra los ex presidentes de la Junta y otros 24 ex altos cargos, entre ellos seis ex consejeros, por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

Ha señalado que pedir que se inhiba es de "sentido común", porque, en su opinión, está "fuera de toda lógica que un responsable al máximo nivel en la Junta de Andalucía vaya a ser el ponente". "No debió entrar nunca en el sorteo, tiene que dar un paso atrás por coherencia", ha apuntado.

Para Molina, "no son buenos tiempos para la justicia", como pone de manifiesto lo que ha ocurrido con la condena a Iñaki Urdangarín, "en Suiza a cuerpo de rey, con Sandokan, a su casa, sin fianza, o con el fiscal de Murcia, destituido fulminantemente porque estaba dispuesto a abrir juicio al presidente de la comunidad murciana".

Ha mostrado su preocupación por que el juicio de los ERE esté "en manos de un exalto cargo de los acusados".

Para el dirigente de Podemos, la gente necesita volver a creer en la justicia y no solo hace falta una reforma urgente que garantice la independencia, "sino un gesto con el que la gente pueda entender que se puede confiar en el sistema judicial".