Podemos retoma el veto al PSOE como condición para la confluencia e IU le pide "altura de miras"

La confluencia de la izquierda sigue teniendo al PSOE como principal motivo de conflicto. Podemos retoma con fuerza su idea de poner como condición a IU el veto a los socialistas en los gobiernos municipales, pero la federación de izquierdas no está por la labor de romper los pactos en determinados ayuntamientos andaluces. Además, le piden a la formación morada "altura de miras" y critican sus formas. "La unidad popular no se construye a golpe de titular", explicó ayer el secretario de Organización de IU, Toni Valero, en un comunicado.

Fue en mayo cuando Podemos presentó su documento con las líneas maestras para los dos próximos años. Partían de dos premisas: crear un "dique de contención" al PP y situar al PSOE casi en el mismo nivel que a los populares. Según explicó Jesús Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, sólo habría acuerdos con los socialistas para evitar gobiernos del PP. A su principal socio en la confluencia, IU, le pidió abandonar los gobiernos municipales que mantenían con socialistas si querían compartir listas electorales. La idea soliviantó a los dirigentes de IU, que reivindicaron la autonomía de su partido -y del PCA- sin dejar de aspirar a crear el bloque de ruptura.

Podemos aprobó el domingo su documento con las aportaciones de las bases. La misma Teresa Rodríguez garantizó antes de la reunión del Consejo Ciudadano Andaluz que no pedirá a IU que deje los consistorios que gobierna con el PSOE, pero el secretario de Comunicación de la formación morada, Pablo Pérez, enmendó ayer la plana. "Si hay gobiernos y acuerdos con el PSOE, Podemos no va a confluir con IU", espetó el dirigente de Podemos que, sin embargo, defendió que esta postura no se trata de una "imposición".