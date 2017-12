Podemos achaca a los recortes de la Junta el conflicto de las 35 horas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, advirtió ayer que si finalmente resulta viable aplicar sin cambios normativos la propuesta del Gobierno andaluz para salvar el "escollo" del Tribunal Constitucional (TC), después de que anulara el decreto andaluz que devolvía la jornada de 35 horas a los empleados públicos, "se va a demostrar que durante estos años la Junta ha estado culpando al Gobierno del PP de medidas de recorte que ha aplicado por sí sola".

Rodríguez recordó que la Marea Verde ya defendió cuando se añadieron dos horas más a los docentes, "y que supuso la pérdida de 4.502 plazas en Educación Secundaria", la posibilidad de computar esas dos horas en horario no lectivo, como plantea ahora el Gobierno andaluz para aplicar las 37,5 horas tras al sentencia del Alto Tribunal. Entonces "había quien defendía que en Castilla y León se había aplicado esa medida diciendo que las dos horas de más se podían llevar a cabo no necesariamente en horario lectivo, sino en horario complementario, pero aquí no se quiso aplicar de esa forma".

Rodríguez cree que el Ejecutivo andaluz culpa al Gobierno de su propia gestión

Ahora, después de que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, negociara con los sindicatos una salida a este conflicto, Rodríguez avisó de que si finalmente se lleva a efecto será la demostración de que durante estos años "la Junta ha estado culpando al Gobierno del PP de medidas de recorte que ha aplicado por sí sola. Quiero pensar que no ha habido esa mala fe pero estaremos atentos en los detalles técnicos del asunto", agregó.

"No sabemos cuáles son las estrategias de Susana Díaz, esperamos que no sea todo un paripé y que en el fondo lo que haya es cierta voluntad de ahorrarse los costes que supone recuperar la jornada de 35 horas tratando de echarle la culpa al PP en la jugada, eso sería muy desleal con los trabajadores públicos de Andalucía y los usuarios de los servicios públicos", sostuvo la líder andaluza de Podemos.