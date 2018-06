Podemos deja ver sus costuras

Las discrepancias entre Teresa Rodríguez y la dirección estatal de Podemos han sido la tónica general en la relación de la coordinadora andaluza del partido morado con sus líderes en Madrid. Rodríguez es una de las caras visibles de la corriente Anticapitalistas, que vira del apoyo a la crítica a Pablo Iglesias en función del momento. Además, emprendió hace ya casi dos años la batalla por lograr la autonomía política de Podemos Andalucía. Una muestra de esta independencia política respecto a la dirección federal es que la negociación de la confluencia con IU en la región ha seguido unos tiempos propios. Y mucho más rápidos que a nivel estatal, en parte también por la independencia efectiva con la que sí cuenta su homólogo en la federación de izquierdas, Antonio Maíllo.

A veces, estas diferencias se hacen más patentes de lo habitual, como ocurrió precisamente ayer. La coordinadora de Podemos Andalucía publicó -por error, aseguran- en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una conversación con el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique. En la conversación, Rodríguez acusa directamente a su compañero de filas de la difusión de un "documento inventado". "Estáis sobrepasando líneas rojas con una velocidad acojonante", añade la líder andaluza de Podemos, que se refiere a un informe que, bajo la denominación Operación soltar amarras, contiene un supuesto plan encabezado por la propia Rodríguez y el alcalde de Cádiz, José María González, para romper con Podemos a nivel estatal .

"No se va a quedar en cuatro medios digitales, que nos van a reventar, Pablo", dice la jefa andaluza de Podemos al secretario de Organización del partido, quien asegura en la conversación no tener constancia de este documento y trata de convencer a Rodríguez de que no tiene que ver con la difusión de dicho informe. "A mí también me dicen cosas y no me las creo", se defiende el dirigente estatal de Podemos.

Según adelantó el miércoles Público, Rodríguez envió una carta al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido, para mostrar su compromiso con el proyecto politico de Podemos y negar su relación y la del alcalde de Cádiz con ese plan para romper Podemos. La polémica ha surgido poco después del encontronazo de que mantuvo José María González con Juan Carlos Monedero después de que el regidor gaditano afease a Pablo Iglesias la compra de un chalé por 600.000 euros.