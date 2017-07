Podemos insiste en su respeto a IU pero rechaza ser "muleta" del PSOE

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, garantizó ayer que su formación no pedirá a IU que abandone los gobiernos que comparte con otros partidos pero precisó que "no va a ser la muleta del PSOE". La dirigente del partido morado hizo esta apreciación antes de la reunión en Córdoba del Consejo Ciudadano Andaluz que abordó la hoja de ruta que seguirá Podemos hasta las próximas elecciones autonómicas.

El documento aprobado ayer, que fue presentado en mayo, establecía en su redacción inicial que la confluencia con IU no sería posible en los municipios donde la coalición de izquierdas gobernara con el PSOE, lo que provocó el descontento en el partido de Antonio Maíllo.

Podemos reculó en su momento y ayer Rodríguez reiteró que no interferirán en la política interna de IU, pero insistió en sus críticas al PSOE. Lo calificó como un partido "continuista de la política de austeridad del PP" y que ha dejado a Andalucía con índices económicos peores que hace treinta años. Sin embargo, Rodríguez especificó que "ni por activa, ni por pasiva, va a gobernar el PP" gracias a Podemos. Eso, según la dirigente de Podemos, no lo puede decir el PSOE, al sí que tiende "la mano para acuerdos programáticos", para así "conseguir victorias para la gente". La traducción es que Podemos votaría a los socialistas "en investiduras, para cerrar la puerta al PP", pero no entraría en un equipo de gobierno con los socialistas.

La política gaditana adelantó antes de la reunión que a partir de septiembre la organización se conformará como un "nuevo sujeto político andaluz" autónomo de las políticas neoliberales. El Consejo Ciudadano Andaluz cerró ayer el mencionado documento estratégico "desde la flexibilidad de posturas" y teniendo en cuenta lo acordado en la última Asamblea Ciudadana de la formación, ya que "nuestra aspiración es la de autonomía en las políticas neoliberales las haga quien las haga".

El Consejo Ciudadano, que se desarrolló con las aportaciones de 200 círculos andaluces, profundiza en dos cuestiones prioritarias para el partido: el rigor programático enfocado en las carencias y deficiencias de las infraestructuras de Andalucía y la renta básica, mínima y de inserción, así como en la las políticas de alianzas. "Tenemos que decidir qué sujeto político nuevo vamos a construir para que aglutine a las fuerzas que se vinculan con la parálisis de la austeridad", añadió la dirigente regional de Podemos.