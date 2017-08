Podemos se plantea ir a los tribunales para renovar la RTVA

Podemos contempla "todo tipo de medidas", incluidas las jurídicas, para conseguir "a muy corto plazo" la renovación del consejo de administración de la RTVA, cuyo mandato expiró hace tres años, según indicó la líder regional del partido morado, Teresa Rodríguez, quien subrayó que "el vaso se colmó hace ya tiempo". "Que el Consejo de Administración de Canal Sur siga dos años después de las últimas elecciones autonómicas igual es una especie de golpe de Estado donde no se permite que opere la lógica democrática de toma de decisión de la gente", sostuvo Rodríguez, quien cree que "se falta el respeto al conjunto de los andaluces" al no llevar a cabo su reforma.

A su juicio, el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, "hace un uso torticero del Reglamento y de la normativa para no cumplir el espíritu de la ley". No obstante, Teresa Rodríguez entiende que los principales culpables de que no se renueve la RTVA son el PSOE-A y el PP-A. En el caso de los socialistas, señaló que "no les conviene mover nada porque tienen un control absoluto sobre la RTVA". En cuanto al PP-A "tampoco le conviene mover nada porque tendría muchos menos representación de la que tiene hoy en el consejo de administración, ya que los resultados electorales de las últimas andaluzas fueron mucho peores que las elecciones anteriores".

"Uno aparentando que sí quiere cambiar el órgano de control de Canal Sur y otro simulando y mirando hacia arriba, y por unos y por otros la RTVA no se cambia y esto es muy grave", prosiguió la dirigente gaditana, que recordó que hace dos años que la empresa pública debía haberse adaptado a la nueva realidad parlamentaria, acogiendo en su Consejo de Administración a miembros de Podemos y de Ciudadanos.