Podemos acusa a la presidenta de la Junta de usar fondos públicos al servicio de su campaña

Podemos acusó ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de usar medios públicos y recursos humanos de la administración regional para la campaña de las primarias del PSOE. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, centró sus críticas en el portavoz del Gobierno, Miguel Vázquez, que "encabezó ayer -por el lunes- durante su horario laboral la delegación que acompañó a Susana Díaz al debate de los candidatos a las primarias". Además, Pérez Ganfornina advirtió a Vázquez que aún no ha rectificado "sus mentiras", en referencia a las acusaciones a activistas de la formación morada de intentar boicotear un mitin de Susana Díaz en Gijón.

El Gobierno andaluz replicó a través de su portavoz, quien defendió que "todo el dinero de la campaña ha sido aportado por los militantes a través del crowdfunding". "No vamos a permitir que se intente manchar, difamar y acusar falsamente", sostuvo Vázquez al ser preguntado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Remitimos a Podemos o cualquier otro partido a que vayan a los tribunales. Y les emplazo a que si no se demuestra, presenten su dimisión, porque no todo vale en política", insistió el portavoz de la Junta, que acusó al partido naranja de buscar "interferir y participar en un partido que no es el suyo", en alusión a su interés en las primarias.

En cuanto al incidente de Gijón, Vázquez insistió en que se encontraba "como militante un sábado por la mañana". "Allí se produjo la presencia de activistas de Podemos conocidos y reconocidos y fueron desalojados por intentar reventar un acto del partido", sostuvo el portavoz del Gobierno que subrayó que él se limitó "exclusivamente a contar con corrección lo que estaba ocurriendo".