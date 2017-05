Podemos lee las primarias en clave nacional e insiste en poner "un muro al PP"

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, insistió en la voluntad de su formación de construir una alternativa de Gobierno en la región que sea "muro de contención" a las "políticas el PP" que, en su opinión, se asemejan a las que intenta imponer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a quien criticó por "estado con la cabeza en Ferraz", en los últimos meses.

El dirigente regional de la formación morada aseguró que en el proceso de primarias "se ha visto a Díaz intentando hacer propuestas" que incluyen un "proyecto en el que Andalucía no es más que un souvenir para lo asiáticos" y una propuesta que dice que la comunidad "no es más que un territorio donde se pueden convertir en préstamos para los estudiantes universitarios. "Le decimos que los andaluces no quieren aceptar esas políticas, que son políticas del PP", añadió Pérez Ganfornina.

La formación morada asimila las propuestas de Díaz en campaña a las de los populares

El responsable de comunicación de la Ejecutiva de Teresa Rodríguez insistió en la necesidad de construir una "alternativa solvente, rigurosa y seria" que sea "capaz de levantar diques de contención a las políticas de recortes y a la corrupción del PP en Andalucía". Esta alternativa, según dijo, tiene que ser "necesariamente amplia" y "mayoritaria" y contar con apoyos "más allá" de los que obtenga por parte de Izquierda Unida.

Además, el objetivo de esa alternativa de gobierno debe ser hacer posible un "camino sostenible, un cambio del modelo productivo que traiga políticas para la agricultura o el turismo" que ayuden a "cambiar el modelo productivo" y "generar empleo de calidad". "Igual este no es el camino que quiere Susana Díaz, pero ya sabemos qué hace cuando pierde la elecciones el PP y no podemos arriesgarnos", apostilló.