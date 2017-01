"Podemos no puede resignarse a ser una formación política sólo de protesta"

Con el documento político que llevará a la asamblea ciudadana de Vistalegre en febrero, Íñigo Errejón llega a Granada. Su equipo ha alquilado una furgoneta con la que estos días recorre media España en una suerte de gira en la que el número dos de Podemos planta cara a Pablo Iglesias para mudar un partido que quiere dejar de resistir para tomar la iniciativa. Hay un proverbio chino que, a modo de maldición sostiene: "Ojalá te toque vivir tiempos interesantes". La situación interna de Podemos haría las delicias de cualquier chino maldiciente.

-Pisa usted territorio errejonista. ¿Qué le han transmitido las bases estos días en Motril?

Toca invertir el modelo organizativo de Podemos y buscar la descentralización de los territorios"

-Motril ha sido un buen ejemplo de cómo queremos hacer las cosas. No sé si hay muchas formaciones políticas que sigan teniendo la capacidad de congregar a cientos de personas para discutir de política, para leerse un documento de 40 páginas y para hacer apuntes de cosas que creen que faltan. He visto un nivel de participación que me gusta, no por el número sino por las intervenciones. Nosotros no movilizamos a la gente sólo en campañas electorales, también lo hacemos en procesos participativos que siguen constituyendo un motivo de orgullo.

-Dice que Podemos puede hacer muchas cosas sin esperar tres años más hasta que lleguen las elecciones. ¿Cuáles?

-La gente nos habla de la necesidad de una renta ciudadana que cubra a todos y que no deje a nadie a la intemperie en momentos duros, también que el Estado apueste por programas de industrialización que aseguren que haya empleos de calidad, que cambiemos el modelo de desarrollo. No basta sólo con competir como país por poner las tapas más baratas o por tener un turismo de peor calidad, hay que competir por arriba. Aquí no hay un modelo de desarrollo que apueste por las tecnologías punteras, por los sectores más innovadores en la economía, las energías renovables... Estos días recordábamos lo ridículo que es que la energía fotovoltaica produzca más dinero en Inglaterra que en España cuando es obvio que aquí tenemos más sol, pero allí sí ha habido una apuesta por un modelo más innovador.

-Y ese hacer en vez de esperar es la base del documento que defenderá en Vistalegre.

-Podemos tiene que tomar la iniciativa. El gobierno del PP no es un gobierno fuerte. Intenta atrincherarse contra la labor del Parlamento porque no tiene mayoría en la sociedad. Es débil y se le puede ir obligando a rectificar cosas. Yo no creo que las elecciones de 2020 se ganen en 2020, se empiezan a ganar ahora. Hemos demostrado a España que sabemos hacer las cosas de forma diferente pero nos queda la segunda parte del camino que es demostrarle a la gente que podemos tomar las riendas de nuestro país y garantizar un orden diferente. Y hay que hacerlo, no decirlo. La mejor forma de llegar a las próximas elecciones convenciendo a España de que tenemos un proyecto alternativo en positivo es tomar la iniciativa.

-Pero hay algunas discrepancias sobre esta visión en su partido.

-Yo no creo -y esa es posiblemente la discusión más importante que tenemos ahora en Podemos - que sea el momento de resistir o que Podemos tenga que resignarse a ser una formación política exclusivamente de protesta. Tiene que ser capaz de tomar la iniciativa y ser útiles, no porque haya que excluir la movilización en la calle, sino porque la mejor contribución que uno le puede hacer a quienes se movilizan en la calle es conseguir victorias mientras tanto.

-Parece que ésta es una labor consustancial a la oposición. ¿Por qué no lo han hecho antes?

-Porque hasta ahora hemos estado muy marcados por la lógica electoral. Tuvimos que construir una fuerza política prácticamente de la nada en un momento en el que todo eran elecciones, y correr para campañas electorales una detrás de otra. Pero ahora la etapa es otra. Hay que pausar un poco el ritmo y trabajar no pensando en la próxima semana sino en uno, dos o tres años vista. Hay que abandonar esa lógica del golpe de efecto y pensar más a largo plazo.

-Están muy focalizados en el congreso de Vistalegre pero ¿para cuándo un congreso regional o provincial?

-Depende de lo que salga de Vistalegre. Creo que hemos seguido un proyecto, una forma de construcción muy concentrada en Madrid para liderar sobre todo las disputas electorales de las elecciones generales. Ahora toca invertir la fórmula y el modelo organizativo, darle la vuelta para que haya más recursos, más poder y más descentralización para los territorios. Ha habido mucha gente que ha construido mucho con muy poco en ciudades y pueblos porque nosotros estábamos centrados en las elecciones generales para tener capacidad de ser una alternativa. Ahora el modelo de organización que necesitamos es más pausado, tiene que echar raíces en el territorio.

-La idea de Teresa Rodríguez...

-En términos políticos a veces tenemos diferencias de matices con Teresa Rodríguez, pero en términos organizativos lleva tiempo apuntando esto. En Vistalegre tiene que salir un modelo organizativo que le dé a cada municipio y cada comunidad autónoma el derecho a organizarse y a tomar sus decisiones.

-En el PSOE ¿Susana Díaz o Patxi López?

-Todavía no sé si hay alguna diferencia política entre ellos. Yo no sé si Patxi López se desmarca de la línea de Susana Díaz y de la gestora de sostener el gobierno del PP en Madrid. En todo caso Podemos no debe obsesionarse con otros partidos. Debemos ser locomotora, llevar la iniciativa política, no estar todo el rato discutiendo qué dicen los otros partidos sino marcar nosotros el ritmo y obligar a los partidos a que se muevan.