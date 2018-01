Polémicas declaraciones de un empresario cordobés sobre Cádiz: "Allí no se trabaja"

La presentación de un informe en la Diputación provincial de Córdoba ha derivado en un ataque a Cádiz. El empresario Miguel Ángel Tamarit, presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y Servicios de Córdoba (ASFACO) y dueño del grupo aeronáutico Faasa, en un afán por ponderar a Córdoba, ha terminado menospreciando a otra provincia para que, en esa comparativa, salieran fortalecidos los intereses cordobeses.

Tal como apunta la Cadena Ser, las declaraciones las ha hecho en unas jornadas sobre PYMES este viernes en Córdoba. "Córdoba está en segunda posición andaluza, según la EPA, sólo por detrás de Cádiz. Lo de Cádiz es algo endogámico", explica sin tapujos. "Un hijo mío, que tiene mucha sorna, le dijo una vez a un consejero: Consejero, ¿cómo vais a financiar o apoyar una fábrica en Cádiz si allí no se trabaja".

Sobre los datos de la última EPA, que muestran a Cádiz como la provincia española con mayor tasa de paro (30,01%), Tamarit no entiende cómo su provincia, a pesar de su "seriedad" está en la tercera posición (27%). Pero sí ve lógico que ocurra en Cádiz. "Cádiz es complicada". "Es muy graciosa, todos conocemos a gente de Cádiz, tienen fama mundial por los carnavales, pero realmente Córdoba no tiene ese estereotipo. En Córdoba tenemos fama de más seriedad, mas senequismo, somos más serios y no nos merecemos tener el segundo puesto de paro de Andalucía".

La Cadena Ser apunta que Javier Sánchez Roja, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ha pedido una rectificación y ha lamentado el daño que declaraciones como ésta hacen.

Las declaraciones de Tamarit han tenido lugar en el salón de Plenos de la Diputación de Córdoba en un acto al que habían sido convocados los empresarios para la presentación del informe Innovación y competitividad en las pymes cordobesas, elaborado por Asfaco gracias a una ayuda de la institución provincial. En la mesa presidencial estaban, aparte de Tamarit, la responsable del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y diputada provincial, la socialista Ana Carrillo, y el autor del informe, que a continuación ha tomado la palabra. El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; el de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, y el de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), Francisco Castejón, estaban presentes como público.