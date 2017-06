Un ex jefe de Policía Local niega que malversara con cursos 'on line'

El ex jefe de Policía Local de Coín (Málaga) acusado de apropiarse de parte del dinero que pagaron otros agentes por recibir formación a través de cursos por internet ha negado haberlo hecho y declaró que siempre actuó con buena voluntad. El juicio comenzó ayer en la Audiencia de Málaga y el policía, que está acusado de un delito de malversación de caudales públicos, aseguró que no sólo no se ha quedado con el dinero de los cursos sino que el Ayuntamiento le debe algo más de 2.000 euros.

El ex cargo policial denunció que se está dando una información sesgada sobre este asunto por algún motivo y su abogado defensor explicó a los miembros del jurado que el caso se inició tras una denuncia de UGT, a la que perteneció su cliente. El abogado dejó entrever que se ha podido producir supuestamente una "venganza política", porque se estaban haciendo cursos al margen de este sindicato.

El procesado organizó 22 cursos por internet que se desarrollaron desde julio a octubre de 2006 consignando en los trípticos de publicidad su número propio de cuenta para los ingresos que los interesados que debían hacer en concepto de inscripción.