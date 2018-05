La Policía dejará en libertad al copiloto de la lancha que arrolló al niño

La Policía Nacional prevé dejar en libertad al copiloto de la embarcación que ayer causó la muerte a un niño que navegaba cerca de Getares con su padre. Según ha explicado el comisario de Algeciras, Luis Esteban, las investigaciones realizadas sobre lo sucedido en la tarde de ayer apuntan que esta segunda persona no participó en los hechos, e incluso evitó que el piloto de la semirrígida huyera arrebatándole las llaves de la nave. Sí se prevé que el piloto pase a disposición judicial el próximo jueves.Esta mañana piloto y copiloto permanecían detenidos, después de que ayer fueran arrestados en la playa de Getares nada más ocurrir los hechos. Según la información recabada por la Policía, la semirrígida en la que viajaban ambos estaba realizando maniobras temerarias cerca de la playa de Getares, donde el padre y su hijo Manuel estaban con su barca. En uno de esos movimientos perdió el control de la embarcación e impactó en la lancha que ocupaban ambos, acabando con la vida del niño,pero "no hay indicio alguno de que se lanzase a por la otra embarcación". De hecho, la Policía le imputará un homicidio por temeridad. Sería entonces cuando el copiloto le arrebató las llaves para evitar su huida, mientras que las personas que estaban en la playa los retuvieron hasta la llegada de la Policía a la zona. El piloto de la embarcación tiene antecedentes de un delito contra la salud pública y el copiloto por otros delitos, pero el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido esta mañana en que ninguna de las embarcaciones está ligada con el narcotráfico. No obstante, otras fuentes policiales apuntan que la semirrígida es el tipo de embarcación que se utiliza para distribuir gasoil entre las 'narcolanchas'.

El ministro también ha añadido que el padre de menor también cuenta con antecedentes.