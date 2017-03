Primarias a cara de perro

Ni Su ni Sa ni Pa, dicen los socialistas a los que no gusta ninguno de los tres candidatos. Ni Susana ni Sánchez ni Patxi parecen destinados a devolver al PSOE la ilusión perdida, además de los muchos votos que se han quedado en el camino y que han dejado al partido maltrecho y dividido al punto de provocar un profundo desgarro interno que parece insuperable. Se buscan culpables del desaguisado, unos señalan a Zapatero y otros a Sánchez, que probablemente no son los únicos, pero lo que parece incuestionable es que si el que gane las primarias no cuenta con el respaldo de los perdedores para remar todos juntos, el PSOE tiene poco futuro. Y no es fácil imaginar a Susana Díaz y Pedro Sánchez sumando esfuerzos para tratar de salvar un partido que a pasos agigantados está dejando de ser el principal referente de la izquierda.

Patxi López es caso aparte; al ex lehendakari no se le va de la boca la palabra unidad, que pronuncia con convicción y da credibilidad a sus declaraciones sobre su intención de ofrecer colaboración a quien gane o de ofrecer a Susana y Pedro trabajar de forma conjunta si es él quien se convierte en secretario general. Es consciente de que los focos se centran en sus dos rivales, pero más vale ser cauto a la hora de hacer predicciones: algún sondeo hay que indica que puede ser el vencedor.

la seguridad de susana

Lo hará de forma oficial el domingo en un gran acto en Madrid, pero desde hace una semana ella misma ya asume que será candidata aunque no lo dice abiertamente. Lo más ha sido responder a una militante que le preguntaba si compaginaría la Secretaría General con el Gobierno andaluz, y dijo que podía asumir perfectamente las dos responsabilidades. Es decir, confirmaba su candidatura... y daba por hecho que iba a ganar las primarias. Que es lo que está por ver.

De momento, lo que se ve es que los tres candidatos se miran con desconfianza y que Sánchez no se fía de la obligada neutralidad de la gestora. Cree que apoya a Susana y probablemente no se equivoca, pero mientras se trate de simpatías o sentimientos que no se traduzcan en apoyos concretos nada puede criticar. Mañana se celebrará en Ferraz una reunión con los tres para que trasladen a los miembros de la gestora sus inquietudes, sus propuestas y sus preguntas, además de escuchar las explicaciones de la dirección sobre cómo plantean la celebración de las primarias.

La gestora cerrará el censo de militantes el mismo día que el Comité Federal declare abierto el proceso de primarias, que previsiblemente serán en mayo. Entregará a los tres candidatos el censo para que puedan dirigirse directamente a los votantes. Las agrupaciones habilitarán los lugares necesarios para que todos los militantes censados puedan acudir sin necesidad de recorrer demasiada distancia. En esos lugares habrá interventores de los tres candidatos, que controlarán el proceso electoral y el recuento. Pedro Sánchez quiere que se permita el voto telemático, pero la gestora lo descarta, debe ser presencial.

sombras de sospecha

Un elemento importante del proceso es la financiación y, aunque es algo a decidir en la reunión de mañana, en el ánimo de la gestora está que en los tres casos esté supervisada por Ferraz, a través de cuentas a las que tenga acceso la dirección. Una propuesta que Sánchez no acepta, no quiere que Ferraz controle los ingresos a través del crowdfounding.

En la sede socialista se advierte preocupación por el empeño de los sanchistas de extender una sombra de sospecha sobre el proceso pero, también, porque desde hace tiempo se ha producido un incremento considerable de militantes, lo que no encaja con la situación actual del partido, falto de poder y con indudable desánimo. Al analizar esas altas han llegado a la conclusión de que un porcentaje procede de sectores cercanos a Podemos, lo que indicaría que desde la formación de Iglesias se podría estar intentando influir en el proceso o favorecer a un Sánchez que busca pactos con Podemos.

Es algo que algunos socialistas mencionan en voz baja y con preocupación, pero confiesan que no tienen más prueba que la intuición. Pero la confesión ya demuestra que el proceso se hace a cara de perro, con una confrontación que tiene poco que ver con la que debería vivirse entre compañeros aunque opten a un mismo puesto. Son las consecuencias del malhadado Comité Federal del 1 de octubre, del que tanto se ha hablado y escrito, que finalizó con gritos, llantos, acusaciones de hacer trampa y la dimisión del secretario general.

Sánchez es el primero que ha saltado a la arena, con un ánimo exultante después de semanas en los que se dejó llevar por el desánimo y pensó seriamente en dejar atrás su etapa política. La respuesta positiva de simpatizantes que acuden a sus mítines, así como el apoyo de un grupo de incondicionales le ha hecho pensar que parte como ganador, y transmite optimismo. No cuenta con apenas respaldos institucionales, salvo la presidenta balear, Francina Armengol, pero está convencido de que la militancia es suya.

reparto de fuerzas

Esto molesta profundamente a sus adversarios. Patxi López cuenta con un buen equipo, entre ellos Óscar López y César Luena, y apoyos en el País Vasco, Murcia y parte de Madrid; hasta hace pocos días se daba por seguro que el PSC -que se ha declarado neutral- lo votaría de forma mayoritaria, aunque ahora parece que se inclina más por Sánchez.

Éste confía sobre todo en Andalucía, paradójicamente la comunidad en la que se centra su fuerza pese a ser el feudo de Susana Díaz. Ahí ha creado una fuerte red con dirigentes provinciales y locales que no pertenecen al círculo de la presidenta andaluza, y es la región en la que Sánchez va a volcarse más hasta las primarias. Según sus cálculos, si se hace con el 35% de los votos de militantes, la Secretaría General es suya. Y no va a descuidar Valencia, cuyo presidente, Ximo Puig, respalda a Susana, pero Sánchez dispone de un grupo que ha creado una buena plataforma de apoyos, y confía también en arañar votos en Cataluña, donde según los indicios la candidata más débil es Díaz.

Ésa es la clave, la maquinaria electoral. En este momento, a una semana de que Díaz formalice su candidatura en un acto multitudinario, es la andaluza la que aparentemente sale con menos apoyos de militantes, aunque no hay que desdeñar el respaldo de ilustres dirigentes, entre ellos Felipe González, Zapatero y Rubalcaba, el ex secretario de organización Pepe Blanco y Elena Valenciano, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y los barones regionales Lambán, García Page, Fernández Vara y Puig. Y Javier Fernández, aunque no se manifiesta por ser presidente de la gestora. Pero, una vez en marcha el proceso, aseguran desde el entorno de la andaluza que se visualizará el poderío de la red de apoyos que sus leales están creando desde hace semanas.

Susana Díaz no piensa dejar el Gobierno andaluz. No por ahora, y sólo dimitirá cuando se aproximen las elecciones generales. Que, por cierto, se celebrarían a muy corto plazo si las primarias del PSOE las ganara Sánchez: sabe Rajoy que con éste de secretario general no tiene opción de sacar adelante ningún proyecto de ley, no podría gobernar. El revés sufrido con la ley de la estiba no sería nada comparado con el bloqueo al que le sometería Sánchez.