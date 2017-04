Primera cita de la presidenta con la fiscal jefe

La presidenta del Gobierno autonómico, Susana Díaz, mantuvo ayer un encuentro con la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, en el Palacio de San Telmo. La cita, incluida en la agenda de la jefa del Gobierno desde que la máxima responsable del Ministerio Público en la comunidad tomara posesión del cargo el pasado 14 de marzo, no pudo esquivar la sombra de la muerte de la ex ministra Carme Chacón, a la que tanto Díaz como Tárrago, muy afectadas, dedicaron sentidas declaraciones. La presidenta andaluza, vestida de negro, recibió muy afectada a la fiscal jefe, que trasladó a la jefa del Ejecutivo andaluz sus prioridades, entre las que destacan la transparencia y el compromiso contra aquellos que persiguen una "utilización de la justicia para obtener los resultados que no consiguen en los foros que les son propios" y la defensa de "criterios jurídicos" sobre los "cambiantes" de la política.