Procesado el alcalde de El Ejido por delitos de falsedad y contra la Hacienda

La juez subraya que Agrícola Euro Alpujarras SL no declaró el importe real en el Impuesto de Sociedades de 2007, de forma que "defraudó a la Agencia Tributaria la cantidad de 296.072 euros".

"No tiene nada que ver con mi gestión pública"

Francisco Góngora se apresuró ayer a decir que que no se plantea dimitir "por algo que no tiene que ver" con su gestión pública, e indicó que "aún hay muchas cuestiones trascendentales" que resolver en el marco del proceso. Según Góngora no se ha entrado aún en el "fondo de la cuestión", que, a su juicio, es una cuestión "civil" y consideró "clave" de cara al desarrollo del procedimiento que se esclarezca "cuando se considera consumada una compraventa y cuando nace un hecho imponible".