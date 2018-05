Punto y final a los testigos del caso Gabriel, la causa próxima a concluir

La instrucción del asesinato del niño Gabriel Cruz está cada vez más cerca de concluir. En principio y salvo sorpresas de última hora, no habrá más declaraciones de testigos y sólo faltan unas periciales y que el magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería reciba el informe forense definitivo para que pueda darse por cerrada esta fase judicial. Una vez esto ocurra, el juez tendrá que dictar el correspondiente auto de conversión de procedimiento para que pueda ser un tribunal del jurado el que en su día juzgue a Ana Julia Quezada, investigada por ahora como presunta autora de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Este jueves declararon cuatro nuevos testigos ante Soriano, entre ellos la hija de Ana Julia, que tuvo que trasladarse a la Ciudad de la Justicia expresamente debido a la negativa del juez ante su petición de hacerlo por videoconferencia, así como el hermano y una prima -también portavoz de la familia de Gabriel- de Ángel Cruz, el padre del niño. Todos ellos se ratificaron en lo manifestado en su día ante la Guardia Civil y respondieron a las preguntas del juez y la fiscal, ante los letrados de la acusación particular, Francisco y Miguel Ángel Torres; la abogada de la detenida, Beatriz Gamez, y la de la asociación Clara Campoamor, Patricia Catalina, único colectivo que permanece como acusación particular.

Y es que, tras el recurso presentado por los Torres a la personación de esta asociación y la Asociación Andaluza de Estudios Penales a instancias de los padres del niño, ésta última ha decidido retirarse y ahora el juez tendrá que resolver si Clara Campoamor podrá continuar como acusación popular o se quedará fuera.

Para Francisco torres, "es un completo despropósito, ningún sentido tenía que vinieran -las asociaciones". "Ahora se ha ido una, la otra aún no se ha ido. Deberían de irse, fundamentalmente porque los padres lo han pedido expresamente", ha sostenido, alegando que "se puede entender si alguna de esas asociaciones tiene ese toque o carácter solidario que (...) en esa vocación solidaria pueda participar, pero habiendo una fiscalía que desde el minuto uno está auspiciando la investigación y está nuestra acusación particular, no va a haber ningún tipo de indefensión para la víctima".

Considera además que hace un mes ya se podría haber estado en "el camino del jurado y ganar tiempo porque el tiempo no nos ayuda a nada a salir de esa situación, sobre todo a Patricia y a Ángel". Por su parte, Gámez ha confirmado que aún no ha sido concluido el informe médico de autopsia por completo También afirma que no se opondrán a la personación de acusaciones populares porque "si lo han aceptado será porque cumple los requisitos", y ha precisado que la letrada de Clara Campoamor ha asistido a las declaraciones.