Rajoy ve las condiciones para que Juanma Moreno gobierne en Andalucía

Mariano Rajoy no ha dejado ningún resquicio de duda, los ha tapado todos para que nadie haga otras interpretaciones: el líder del PP andaluz es Juanma Moreno, él es quien puede gobernar Andalucía y él es a quien han elegido los militantes del partido. El presidente del Gobierno ha visitado Málaga para clausurar el congreso de los populares andaluces, y su mensaje no puede ser más nítido: “Juanma es el presidente porque lo habéis dicho vosotros, y no por ninguna otra razón. Lo habéis hecho porque se lo merece, porque ha trabajado. Yo no tengo nada que recomendarte, sigo estando a tu disposición. Os pido unidad y os la pido bajo el liderazgo de Juanma Moreno, es la primera condición para ganar en Andalucía, ganar y después gobernar”.

Moreno alcanzó hace tres años la presidencia del PP después de un turbulento relevo que fue resuelto por el propio Rajoy con un nombramiento a dedo. El congreso que ahora se cierra es el primero en el que la militancia tenía poder para elegir a un líder, y ésta no ha tenido problemas para reelegir a Juanma Moreno. No hubo ninguna otra candidatura. Eso es lo que Rajoy ha venido a subrayar, ya no es su candidato, que lo es, sino el del partido. De este modo, el presidente del Gobierno ha acallado cualquier atisbo de crítica interna que pudiera tener Moreno. Nadie le cuestiona públicamente, aunque sí cuenta con alguna oposición en algunas provincias, especialmente en Sevilla, donde un ministro de Rajoy, Juan Ignacio Zoido, recompone su poder alejado de Juanma Moreno. Los desencuentros no sólo han sido evidentes, sino que han tenido la voluntad de ser públicos. Zoido ha dado plantón en muchos actos del PP andaluz e, incluso, llegó un día tarde a este congreso, a pesar que desde el viernes estaba en Málaga. Rajoy no sólo dio esos consejos a favor de Moreno, sino que fue especialmente cariñoso en sus referencias hacia su persona. “Algunos se metían con él al principio, ya no tanto; conmigo se metían, se meten y se meterán, no te preocupes. Tú puedes conseguirlo, y ese día verás a cuánta gente puedes tener”, dijo el presidente al cierre del cónclave.

El PP andaluz comenzará a celebrar ahora sus congresos provinciales, donde sí habrá batalla por algunas presidencias, caso de Granada, Sevilla y Jaén. En todos los territorios ganarán los candidatos más cercanos a Juanma Moreno, pero en Sevilla él ha optado por lavarse las manos, no entrar a pisar el ring donde Zoido y Arenas quieren saldar viejas cuitas. Virginia Pérez, descabalgada de la vicesecretaría general del PP en este congreso, será una de las candidatas. Sus seguidores sostienen que se le ha quitado del puesto número tres del partido para que se dedique a Sevilla, es una interpretación. Sus contrarios, donde se sitúa Zoido, creen que ha perdido y anotan que José Luis Sanz, uno de sus posibles competidores, está en la nueva dirección por voluntad de Moreno.

El segundo mensaje que Mariano Rajoy lanzó a los suyos es que el PP puede gobernar en la Junta en las próximas elecciones generales. No ganar, sino gobernar. El presidente del Gobierno recordó que ya Arenas derrotó al PSOE en las autonómicas de 2012, aunque el pacto PSOE e IU impidió su presidencia. Rajoy conoce Andalucía y sabe cómo el rechazo histórico a la vieja Alianza Popular se tornó en aceptación del PP, que ya ha ganado en tres ocasiones en la comunidad, en esas autonómicas y en dos generales. El presidente recordó que la primera vez que dio un mitin fuera de Galicia fue en la provincia de Córdoba, tenía 26 años, en La Rambla y en Fernán Núñez, eran las elecciones de 1982. No le contó al público lo que le sucedió, aunque en otras ocasiones lo ha relatado. En el primer pueblo llenó el auditorio, pero nadie era de AP: le abuchearon, casi sale corriendo. Y en el segundo, sólo había un oyente, éste de verdad de los populares: “A ti te voy a dar el mitin”, le dijo. “Hace no mucho tiempo –explicó- era absolutamente impensable que el PP pudiera ganar las elecciones en Andalucía, no se lo creía nadie, y eso ya no es así. La primera vez ganamos las generales de 2011, y en 2012 ganamos las elecciones autonómicas en Andalucía, con Javier Arenas de candidato, y sólo un acuerdo entre otras fuerzas políticas impidió que el cambio que decidieron los andaluces se trasladara a la Junta. Otro gallo nos cantara hoy. Pero lo cierto es que en el año 2016, el PP volvió a ganar las elecciones en Andalucía, esta vez las generales. ¿Qué quiero deciros? Que las cosas han cambiado mucho, y eso se debe al trabajo de muchos dirigentes y militantes del PP”.

La persona más citada en este congreso, incluso más que Moreno, ha sido Susana Díaz. Los populares huelen que dejará la Presidencia de la Junta, aunque sea más tarde que temprano, pero si es elegida secretaria general del PSOE, los socialistas tendrán que buscar otro candidato. Esa es la oportunidad que ha vuelto a ver el PP, el hueco en el relevo. Por eso, y al menos hasta las autonómicas, Rajoy les ha pedido el cierre de filas en torno a su líder. “Después de haber ganado tres elecciones en Andalucía, después de ser la primera fuerza en las últimas generales, después de todo esto, ahora estamos en condiciones de ganar las próximas elecciones autonómicas en Andalucía y en condiciones de gobernar, las dos cosas”, indicó el presidente.