Rajoy anima al PP

Hay en marcha un trabajo de cambio en la proyección pública de Mariano Rajoy, su nuevo jefe de gabinete, José Luis Ayllón, está empeñado en humanizar al presidente del Gobierno. La convención del PP en Sevilla también obedece a ello, Rajoy ha intervenido en dos actos con militantes, cuando lo normal en este tipo de reuniones es que el presidente del Gobierno se reserve para el último momento, para el cierre, y pase el tiempo aislado en la zona noble del hotel. No fue así, tiene todo el protagonismo, o el que le deja la madrileña Cristina Cifuentes, y ha sido el encargado de animar al PP. "Vamos a ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y también las generales", le ha dicho a la militancia en un encuentro con jóvenes del PP. A partir de mayo de 2019, España inicia un nuevo ciclo electoral que se debe cerrar con la convocatoria de elecciones generales. Aunque Ciudadanos va por delante en muchos sondeos, Rajoy recordó a los suyos que es el PP quien parte como partido ganador y tachó a los de Albert Rivera de adanistas: "Creen que con ellos ha comenzado el mundo".

"Este partido es un partido fuerte, estamos preparados para las siguientes elecciones, ésta es una gran fuerza política y conviene tomársela en serio". Rajoy entiende que su Gobierno cuenta con dos elementos favorables y diferenciadores respecto a Ciudadanos y el PSOE: que es su Ejecutivo el que ha tomado las decisiones difíciles y que la economía española crece a un ritmo de medio millón de empleos anuales. "Aquí opina todo el mundo –ha sostenido con cierta sorna-, pero quien tenía que adoptar la responsabilidad de decidir era el Gobierno del PP, y lo hizo, y todo el mundo sabe ya que quien incumple la ley en España, la paga". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en otro acto que "el 1 de septiembre, y tengo la prensa guardada de ese día, el PSOE y Ciudadanos nos dijeron que no aplicásemos el artículo 155". Un militante preguntó a Rajoy si no debió aplicar antes el 155, y contestó en el mismo sentido: que si no lo hizo, fue porque no tenía los apoyos para no ir en solitario. El PP contaba con fuerza suficiente en el Senado, pero quiso ir acompañado en esta decisión inédita por Ciudadanos y el PSOE.

Pero fue Soraya Sáenz de Santamaría quien le ha hecho el mayor reproche a Ciudadanos, al censurar que Inés Arrimadas no hubiera tomado la iniciativa en Cataluña de intentar formar Gobierno. Y lo explicó así: "Creo que quien ganó las elecciones debía haber tomado la decisión, porque la gente se olvida y creen que quien ganó fue Puigdemont, no es así, no las ganó". Arrimadas se ha negado a iniciar conversaciones porque los constitucionalistas no cuentan con una mayoría, pero es verdad que, siendo la más votada, le ha dejado con su ausencia todo el protagonismo al ex presidente de la Generalitat.