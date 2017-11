La Junta llevará la modificación de la ley de violencia género al Parlamento antes de 2018

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este viernes que antes de que finalice el año el Gobierno andaluz llevará al Parlamento la modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Así lo ha indicado durante su intervención durante la presentación en Almería de la campaña Somos tu red, con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres que se celebra este sábado.

Ha concretado que se adaptará dicha ley al reciente Pacto de Estado contra la violencia de género y que incluso se "ampliará más en competencias que nos son propias" porque ante esta situación de "emergencia social y un terrorismo machista como éste, tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance".

Díaz ha indicado que "lo primero que hará" el Gobierno andaluz en cuanto sea convocado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy será firmar el "Pacto de Estado suscrito en las Cortes", una iniciativa, ha señalado, que ya fue reivindicada hace dos años en Andalucía desde el Consejo Andaluz de Participación de la Mujer.

La presidenta ha iniciado su intervención lamentando el último asesinato machista en la localidad castellonense de Vinaròs: "Lamentablemente, comenzamos la celebración del 25 de noviembre como los últimos años. Tenía 35 años y estaba embarazada. Cuando se levantó esta mañana no imaginó que le arrancarían la vida y no llegaría a sentir lo que sería ser madre".

En su intervención, la presidenta ha pedido que se refuerce el sistema judicial, "apoyar a jueces, magistrados y fiscales para que sean capaces de valorar el impacto de todas las decisiones que se toman a lo largo de un procedimiento, incluidas las medidas cautelares y que haya también especial sensibilidad con los menores".

Así, ha recordado que de las 45 víctimas de este año, 8 han sido menores, uno de siete meses andaluz, de Arcos de la Frontera (Cádiz), por lo que ha dicho que es "fundamental" que la justicia española vele por la protección del derecho a la vida de unos niños que "son víctimas directas de la violencia que están sufriendo sus madres".

También ha reclamado más medios y sobre todo formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que tengan la "sensibilidad" necesaria cuando se presente uno de estos casos, así como en el sistema público de salud.

Además ha realizado un llamamiento especial a los medios de comunicación al entender que la información que se traslada es "clave" cuando es "rigurosa, se huye de lo escabroso, llamativo, amarillo y de aquello que sabemos que da audiencia" y se va al problema real que tiene "una sociedad enferma como la nuestra".

Díaz ha apostado además por educar en valores, pues en una época con la mayor tasa de jóvenes con estudios superiores, "un 25 % ve como algo natural y habitual controlar a la persona con la que quieren compartir una relación", censurando a su vez que un 7 % de los españoles piensen que esta lacra "es algo inevitable".

"A ese 7 % que cree que esto no tiene arreglo les demostraremos que sí. No es fácil, será duro y difícil", ha dicho, instando a la sociedad a comenzar este trabajo con un simple paso, no culpabilizar a la víctima que da el paso de denunciar.