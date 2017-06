Refuerzos para el pleito de las cláusulas suelo

La Consejería de Justicia e Interior va a reforzar con 44 funcionarios los juzgados especializados en cláusulas suelo en Andalucía para cumplir con la medida impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo anunció ayer en Granada la consejera Rosa Aguilar tras reunirse por primera vez con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río -ambos en la foto-, a quien explicó que el plan se desarrollará de manera progresiva en las distintas provincias andaluzas. Aguilar también se reunió con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, para analizar los asuntos comunes entre la Junta y el Ministerio Fiscal. "Le he transmitido al presidente del TSJA la preocupación que tenemos por parte del Gobierno andaluz en torno al procedimiento que ha arbitrado el Consejo General del Poder Judicial sobre las cláusulas suelo", subrayó la consejera, que lamentó que "es un sistema que no beneficia nada a la ciudadanía". Según Aguilar, la Junta "va a seguir diciéndole al CGPJ y al Ministerio que éste no es el camino", si bien aseguró que su departamento va a "cumplir aquello que ha planteado en CPGJ".