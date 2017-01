El 'Resistiré' de Francisco Correa en Sotogrande

Francisco Correa es un vecino más en Sotogrande. Más de cuatro años después de que el cabecilla de la trama Gürtel abandonara la cárcel de Soto del Real, su vida vuelve a ser de lujo en su apartamento de la urbanización de Valgrande, pese a ser una de sus propiedades embargadas como consecuencia de su participación en la red corrupta.

Junto a los ricos y magnates con los que Correa se mueve a diario, celebró la llegada del nuevo año con una gran fiesta en una vivienda de Sotogrande, en San Roque. Uno de estos empresarios colgó en su cuenta deFacebookun vídeo de la celebración en la que se ve al cerebro de la Gürtel muy animado interpretando junto a varios de sus amigos la canción Resistiré del Dúo Dinámico, toda una declaración de intenciones. En un improvisado karaoke canta este tema junto a amigos que le animan y le hacen los coros.

"¡Resistiré, para seguir viviendo, Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se "me rompan en pedazos, resistiré!. Es parte del famoso tema con el que Correa se reivindica, recuperando parte de la ostentosa vida que llevaba antes de su detención en febrero de 2009. Y es que acude a menudo a restaurantes de postín y locales de lujo del Campo de Gibraltar en los últimos tiempos, aunque tras salir de la cárcel en 2012 se mantuvo un tiempo alejado de estas fiestas y pasó desapercibido. Desde que salió de la cárcel tras pagar la fianza de 200.000 euros acude cada mañana a los juzgados de San Roque para firmar y así constatar que no se ha fugado. Sólo los lunes se desplaza hasta Madrid para presentarse en la Audiencia Nacional, una imposición que también ha de cumplir semanalmente si desea seguir gozando de la libertad.

En estas visitas al juzgado, ubicado en los bajos de la urbanización Parque de San Roque, pasa ya desapercibido. Algunos vecinos recuerdan los primeros días en los que acudía en un coche de lujo, a veces solo y otras acompañado de alguna persona. En la actualidad asiste regularmente al gimnasio de un hotel y a nadar a la piscina de su lujosa urbanización en Sotogrande Alto, justo enfrente del acceso al club de golf Valderrama, uno de los más prestigiosos de España y posiblemente del mundo.

También se le puede ver en los restaurantes y cafeterías del puerto deportivo de Sotogrande, donde tenía atraques antes de ser señalado como el jefe de una de las tramas corruptas más importantes de la historia nacional. Las cosas han cambiado para Correa, pero no ha dejado de ser un personaje habitual para los habitantes de la zona.