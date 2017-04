Del Río insiste en que la organización de la Justicia"está obsoleta"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, advirtió ayer que el actual modelo organizativo judicial "está ya obsoleto" y abogó por ir hacia un "nuevo modelo organizativo" con "oficinas comunes" y un "trabajo más colegiado". "Hay que reformar las estructuras organizativas para implantar un sistema de trabajo distinto porque el que tenemos ahora mismo es ineficiente en muchos casos", indicó Del Río, en un avance de lo que será su intervención la semana que viene en la presentación de la memoria del TSJA de 2016.

El presidente del Alto tribunal andaluz insistió en que, si bien es necesario "un aumento" de personal, tanto de jueces como de funcionarios, hay que ser "más valientes" y apostar por, entre otras reformas, oficinas comunes en penal, civil y ejecutorias porque, a su juicio, "lo demás es perpetuar un déficit organizativo". "Al final estas oficinas comunes son las que van a solucionar y dar mejor justicia porque no podemos siempre pensar en esa solución implementarista de que faltan más jueces y más funcionarios", recalcó Del Río, quien no obstante apuntilló: "Es verdad, pero, ojo, no podemos perpetuar un modelo que ya está obsoleto".

El presidente del TSJA hizo hincapié en que, al margen de un aumento de personal, se impone la necesidad de"un sistema de trabajo distinto porque el que tenemos ahora mismo es ineficiente en muchos casos". Del Río no es muy optimista con respecto a la oferta de plazas, porque en seis años de mandato "sólo un año hubo aumento de plazas". "Las últimas que esperábamos, en concreto 13 en Andalucía, estaban previstas para 2014 pero se han quedado en el limbo. Yo espero que llegue el momento en que se haga ese aumento porque la justicia tiene una solución que pasa por dos cosas; el aumento de plazas y un cambio en la forma de trabajar que va a permitir solucionar en algunos sitios la lentitud y la falta de eficacia".

Del Río hizo estas declaraciones tras presidir el acto solemne de imposición de la Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort al magistrado titular del Juzgado de lo Social 3 de Almería, Juan Carlos Aparicio, de quien destacó el "buen trabajo, con vocación" realizado a lo largo "de más de 25 años ininterrumpidos en la jurisdicción social".

Entretanto, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, destacó ayer el incremento de más de un 7% del Presupuesto de la Junta en las partidas destinadas a la Administración de Justicia en Andalucía, al tiempo que puso de relieve las medidas de refuerzo de personal funcionario, así como el ahorro progresivo en alquileres de sedes judiciales en la comunidad autónoma. En su comparecencia en el Pleno del Parlamento, De Llera explicó que desde el inicio de esta legislatura uno de los objetivos prioritarios de la consejería que dirige es el de "lograr una justicia adaptada a las necesidades actuales y que atienda los problemas de la ciudadanía en un plazo razonable".