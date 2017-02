Rivera defiende que C's "tenía razón" al exigir apartar a Chaves y a Griñán

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió ayer que su partido "tenía razón" cuando exigió a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán su apartamiento de la vida pública, frente a aquellos que les "dijeron de todo" por pedir la dimisión de estos. Rivera se pronunció así, a preguntas de los periodistas, durante una concentración convocada en Madrid con motivo de los tres años de encarcelamiento del político opositor venezolano Leopoldo López.

La Audiencia de Sevilla confirmó el pasado viernes las acusaciones de malversación y de prevaricación para Griñán y de prevaricación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, en la pieza política de los ERE, en la que hay 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados. Tras los recursos que ambos presentaron a su procesamiento, la sección séptima de la Audiencia ratificó los delitos que el juez de instrucción Álvaro Martín imputó a ambos ex presidentes y a otros cinco ex consejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.

A juicio de Rivera, Ciudadanos acertó cuando reclamó a los ex presidentes de la Junta que se apartasen de la vida pública en Andalucía. Al hilo de la sentencia del caso Nóos, por la que le han preguntado los periodistas, Rivera insistió en que "quien la hace, la paga". "Aquí te llames Urdangarín, Bárcenas, Pujol o como te llames, pues tienes que cumplir la ley", ha recalcado Rivera, que indicó que en la sentencia conocida el viernes hay una condena a un ex presidente de una comunidad autónoma -en referencia a Jaume Matas-, lo que en su opinión es "extremadamente grave". "Se ha robado demasiado, ha habido impunidad durante demasiado tiempo, se está haciendo limpieza, confío en jueces, fiscales y policía para que se haga limpieza y la corrupción deje de ser el segundo problema", concluyó el presidente de Ciudadanos.