Rodríguez critica a PSOE, PP y C's por favorecer los "privilegios"

La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, tildó de "consenso vampírico" la actitud del PSOE, PP y Ciudadanos por mantener los "privilegios" de los parlamentarios en relación a las dietas "no justificadas" del mes de agosto y la cuantía y duración de las cesantías, que su partido quiere regular. La también portavoz parlamentaria de la formación morada censuró la posición de estos grupos en relación a la reforma del Reglamento de la Cámara presentada por su partido.

La remodelación pasó por la Mesa del Parlamento el pasado julio y en ella se establece que los diputados no cobren dietas en agosto y enero, meses sin actividad parlamentaria, y que justifiquen documentalmente el resto de los meses estos gastos. "No es de recibo que en una comunidad con el 43,2% de pobreza y exclusión, con un desempleo terrible, el sufrimiento de mucha gente y recortes durísimos en los servicios públicos, aquí, en el Parlamento, cobremos sueldos de 4.000 euros y dietas de 2.500, eso no es razonable", esgrimió. En su opinión, estas dietas "sin justificar" se han convertido en "sobresueldo" que "ni aparecen" en el Portal de la Transparencia.

Podemos pretende eliminar las dietas de los parlamentarios en agosto y enero

Podemos quiere también regular las cesantías de los parlamentarios y propone que cuando acaben su función legislativa, si no tienen un empleo al que volver, tengan desempleo, pero sostiene que "no pueden ser cesantías de más de 4.000 euros al mes y muchos más meses que los que se dan a los parados".

Rodríguez sostuvo que son peticiones "muy simples y sencillas que levantan ampollas" entre los diputados del PSOE, PP y Ciudadanos, grupos ha precisado que se han opuesto a tramitar la reforma en la Mesa de la Cámara. "Va a ser muy difícil para algunos portavoces defender estos privilegios cuando consigamos debatir la reforma en el Pleno del Parlamento", apostilló la dirigente de Podemos.