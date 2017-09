Rodríguez está convencida de que Podemos "es capaz de sacar lo mejor del PSOE"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró ayer que su partido es "capaz de sacar lo mejor" del PSOE andaluz, lo que redundará en beneficio de los ciudadanos, y por eso cree que "tiene que hacerlo". Rodríguez, que expresó este convencimiento en una entrevista a Efe, en la que ha abordó las "difíciles" relaciones entre ambos partidos desde que comenzó la legislatura, negó que sea "antisocialista". "De hecho intelectualmente, teóricamente y políticamente me considero socialista", remarcó Rodríguez.

¿Y anti-PSOE? Para la dirigente anticapitalista de Podemos el "problema" es que el PSOE "no siempre ha dado muestras de ser muy socialista, aunque cuando es necesario aliarse con el PSOE sea cual sea su historia lo hemos hecho. Depende de la correlación de fuerzas".

Desde este argumento, Rodríguez sostiene que su partido es "capaz de sacar lo mejor del PSOE, de llevarlo a la posición más favorable para la ciudadanía. Tenemos esa capacidad y creo que tenemos que hacerlo", apostilló.

Sobre la situación de la presidenta, Susana Díaz, tras su derrota en las primarias del PSOE, Rodríguez cree que "marcará" toda su legislatura. "Cuando Díaz tuvo que elegir entre el partido y Andalucía, eligió al partido, lo que pasa es que los militantes no la quisieron como dirigente a nivel estatal". Además, sostuvo que el efecto de esa derrota "no es tanto" porque perdiera las primarias si no porque ha proyectado un "perfil demasiado preocupado de su progreso y ambición personal".