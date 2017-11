Rodríguez cree que la nacionalidad histórica de Andalucía es indudable

"Nadie puede poner en duda, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz" que Andalucía es una nacionalidad histórica porque consiguió este estatus "por derecho propio". La frase es de Teresa Rodríguez, que a menos de dos semanas del cuarenta aniversario de las manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre, tuvo que salir al paso de las declaraciones de su jefe, Pablo Iglesias, que el miércoles sólo se acordó de Cataluña, Galicia, el País Vasco y España como las naciones que forman el país. Dejó fuera a Andalucía y, aunque después ensalzó el proceso autonomista andaluz que le otorgó a la región el máximo de competencias, se ganó las críticas de la presidenta de la Junta.

La líder regional de Podemos no enmendó al secretario general de su partido, pero recordó ayer que "hay cuestiones que no son opinables". "El pueblo andaluz salió a la calle y lo consiguió con una pelea, con una lucha constante, y es una nacionalidad histórica por derecho propio, lo pone en su Estatuto" de Autonomía Rodríguez reveló que fue ella quien instó a Iglesias a indicar a través de Twitter que Andalucía se ganó movilizándose y votando su reconocimiento como nacionalidad histórica para ser como la que más". "Ayer le dije: 'tienes que dejarlo claro', y le pedí que pusiera ese tuit, y lo puso porque además no es la primera vez que Pablo Iglesias habla sobre Andalucía y ha dejado muy claro que, evidentemente, Andalucía lo tiene reconocido de forma objetiva, no es algo cuestionable", insistió.

La coordinadora de Podemos Andalucía se mostró dispuesta a explicar el estatus de la comunidad "donde haga falta, en Madrid o en Pekín" porque es una realidad objetiva, reiteró. Según Rodríguez, no se trata de un debate sobre "identidades", que puede ser un "debate académico muy importante", pero "a nivel de Estado, a nivel político, está claro como el agua que Andalucía es una nacionalidad histórica, lo pone en su Estatuto, que lo ha votado hasta el Partido Popular".

"Espero que no pase más, había que aclararlo y así se lo pedí", reveló, aunque agregó que también le hubiera gustado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le hubiera pedido en su momento al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "aclarara" su posición respecto a Andalucía. "Yo no he visto a Pedro Sánchez explicitar que Andalucía es una nacionalidad histórica y sí he visto hacerlo a Pablo Iglesias. Y yo lo diré hasta la saciedad", apostilló.

"Lo que echo de menos por parte del Gobierno andaluz y del PSOE de Andalucía es más ganas de sacar competencias, de tener los recursos y la capacidad de decisión suficiente para que Andalucía no sea, por ejemplo, el cementerio nuclear de España", abundó la dirigente morada para asegurar después que reivindicar la autonomía en el siglo XXI es "decir que tenemos en nuestras manos herramientas estratégicas para poder cambiar el modelo productivo".