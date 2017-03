El padre Román niega que cometiera abusos sexuales y se refiere a "amor cristiano"

El sacerdote Román M. V. C. se defendió ayer ante el tribunal que lo juzga por un delito de abusos sexuales a un menor en la Audiencia Provincial de Granada como un hombre que ha llevado "una vida totalmente íntegra". El único acusado en el juicio del caso Romanones, que comenzó ayer, negó reiteradamente haber tenido cualquier tipo de contacto sexual con su denunciante, el joven al que se conoce con el nombre ficticio de Daniel, un joven que ahora tiene 27 años y que denunció abusos sexuales por parte del sacerdote cuando él era menor de edad, entre los 14 y 17 años.

"Nunca dormimos en la misma cama. Era innecesario. No me va, por mi estilo, por mi persona. Soy sacerdote y no me entra en la cabeza dormir con otra persona", declaró el cura poco antes de que el fiscal le preguntara directamente si había tenido contacto sexual con el denunciante. "En absoluto, nunca", respondió tajante. Idéntica contestación dio a cada una de las preguntas de los abogados.

El acusado respondió las preguntas de los abogados de todas las partes, incluso las de la acusación particular, que representa al denunciante. La mayor parte de la declaración correspondió al turno del fiscal, Francisco Hernández, que preguntó a Román M. V. C. por el grupo que formaba con otros nueve sacerdotes conocido como el clan de los Romanones. El cura, considerado una especie de líder -de ahí el nombre-, negó que se trate de "un grupo estable ni formalizado" y que esté dirigido por él, que en varias ocasiones se definió como un hombre "muy libre" a quien no le gustaba "dirigir a nadie". Román M. V. C. admitió que convivían, compartían propiedades y en ocasiones dormían en la misma habitación, pero siempre en camas diferentes. Aseguró que sólo eran un "grupo de amigos". Es más, el acusado recordó que el Vaticano "propone que el sacerdote no viva aislado, sino que lleve una vida comunitaria".

La declaración del padre Román, además de insistir en su negativa de los hechos, estuvo trufada de afirmaciones y opiniones sobre Daniel, de quien ofreció la imagen de mentiroso, obsesivo, acosador e incluso agresivo. A pesar de ello, el sacerdote aseguró haber tenido una relación de "amor cristiano" con Daniel. El padre Román se extendió en la relación que el joven habría mantenido en 2008 con una chica, y describió una escena en la que estuvo con los dos jóvenes y en la que Daniel se habría dirigido a su novia llamándola "puta, zorra", y agregó que en algún momento "pareció que iba a pegarle".

Después del distanciamiento de ambos supuestamente por estos motivos, el padre Román M. V. C. declaró que ambos siguieron una relación cordial con "contactos esporádicos". Se felicitaban en fechas señaladas y se escribían, especialmente por messenger. "Él me buscaba, me decía que no le llamaba y que echaba de menos nuestra relación del principio", declaró ayer el que era párroco de San Juan María de Vianney, iglesia del barrio del Zaidín.

Sobre los mensajes intercambiados en aquella época en un tono muy afectuoso, algunos de los cuales incluían un "te quiero" junto a su firma, el sacerdote dijo que se enmarcaba en el contexto "cristiano". Román dijo que su amor hacia Daniel era "en el sentido que usan los cristianos" y no de "enamoramiento". "No he dado besos en la boca en mi vida, nio los he recibido", afirmó.

La Fiscalía acusa al cura de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita para él de forma provisional una pena de 9 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años.