El SAS se reforzará en verano con más de 17.500 profesionales

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contratará a más de 17.500 profesionales en los centros sanitarios durante los meses de verano, un 32 % más con respecto a las contrataciones realizadas el año pasado. La Consejería de Salud informó ayer de que se destinarán 107,9 millones de euros para estas contrataciones, con un incremento de 26,4 millones respecto al año anterior. El gerente del SAS, Mariano Marín, explicó que este año se ofertará el mayor número de contratos desde el inicio de la crisis económica.

En este plan se duplicará la oferta para profesionales médicos en las áreas de Urgencias, se registrará un 45 % de incremento en las jornadas contratadas de médicos de familia en atención primaria respecto a las ofertadas en 2016, y un tercio del total de las contrataciones será destinado a profesionales de enfermería. En los hospitales públicos se realizarán durante estos meses cerca de 70.000 intervenciones quirúrgicas (de las que 52.000 serán programadas), dando prioridad a los procesos urgentes y oncológicos.

El Sindicato Médico lamenta que el plan se ha hecho sin admitir sugerencias

En total, se realizarán algo más de 23 millones de actos sanitarios, entre ellos 2,5 millones de consultas de especialidades, 2,2 millones de pruebas diagnósticas y la asistencia a un millón de urgencias hospitalarias, además de 16 millones de asistencias en centros de atención primaria y 1,6 millones de urgencias en este tipo de centros.

Por su parte, el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) mostró su "más enérgica queja" por el hecho de que "las organizaciones sindicales no hayan sido informadas, previamente y con detalle", sobre el plan de vacaciones del SAS, un "hecho consumado" para el que no se han tenido en cuenta sugerencias. "Los facultativos no podemos realizar una valoración objetiva", dijo el SMA, para el que no es nada complicado que el plan haya mejorado con respecto al pasado año porque "en años anteriores la cobertura ha sido realmente ridícula".