"Sacrificamos la democracia interna para ganar las elecciones"

Con él comenzó todo o, para ser sinceros, la pugna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón ya venía desde 2014, cuando Podemos preparó sus primeras elecciones autonómicas. El 15 de marzo de 2016, en plenas conversaciones para la sesión fallida de investidura, Sergio Pascual fue destituido por Iglesias como secretario de Organización de la formación. La crisis de Podemos en Madrid, aún no resuelta como se está comprobando durante estas navidades, y la rivalidad entre los fundadores dio como resultado un fulminante cese, nocturno e inédito en este partido. Ahora, el diputado sevillano Sergio Pascual, declarado errejonista, ha vuelto a la primera fila de la formación y forma parte de los siete miembros que integran la comisión técnica que prepara el congreso de febrero, el llamado Vistalegre 2. En esa comisión hay tres plablistas, tres errejonistas y un anticapi, los partidarios de Miguel Urbán y de Teresa Rodríguez. En esa comisión, que pareció un acuerdo definitivo entre las dos familias, coinciden Pascual y quien fuese su sustituto, Pablo Echenique, urdidor de la última campaña contra Errejón. "Siceramente, no creo que exista riesgo de ruptura de Podemos, somos un partido nacido en el convulso siglo XXI y estamos acostumbrados a los cambios, lo que ocurre es que esto se diseñó para ganar unas elecciones en dos años, planificamos la estrategia y creo que lo hicimos bien, pero en este trayecto sacrificamos la democracia interna, hemos vivido en un período de excepcionalidad democrática", explica Pascual.

Para el ex secretario de Organización, el apoyo de los errejonistas a Pablo Iglesias como secretario general es sincero. "Es nuestro candidato", apunta, aunque a él no se le escapa que muchos de los considerados pablistas, en especial en Madrid, han intentado provocar a Errejón para que presente su candidatura, de tal modo que la pugna se resuelva con un todo o nada entre ambos líderes. No sucederá así. Lo que Errejón sí hará es presentar una propuesta política, aunque ésta, obligatoriamente, debe ir unida a la candidatura de sus seguidores al consejo ciudadano, la dirección del partido. En caso de que no quedase la primera, aunque fuese por un voto, no hay síntesis con la ganadora. Del mismo modo, el número de miembros que entre en la dirección no es proporcional al porcentaje de votos. Estas son las dos distorsiones que Iglesias ha conseguido sacar adelante en el referéndum de diciembre, aunque sólo 2.400 votos le separaron de la propuesta de Errejón.

Pascual considera, no obstante, que aún hay tiempo en la comisión técnica de buscar un documento de síntesis. "Si somos capaces de romper con este bucle de declaraciones de respuesta a declaraciones de otros compañeros aún es posible llegar a un congreso con acuerdos, no hay nada decidido aún", explica. Ésa es la verdadera cuestión que se va a dirimir antes de Vistalegre 2, que se celebrará del 11 al 12 de febrero: si Iglesias opta por enfrentarse a Errejón sin lugar a consenso para desalojarlo o si habrá un acuerdo de convivencia. Aunque el secretario general y el responsable político están muy igualados, los Anticapitalistas, que tienen el 10% de la organización, darían la victoria al primero en caso de un enfrentamiento a cara de perro.

Lo que separa a los dos dirigentes es el análisis de la situación de España. Errejón considera que el electorado sigue siendo volátil en el país, por lo que el partido debe recuperar la transversalidad con el objeto de recuperar votos a lo largo de todo el espectro electoral. Iglesias considera que el voto ya ha cristalizado, y que la estrategia pasa por una consolidación mediante el enfrentamiento con el contrincante, PP y PSOE, se trata de una dinámica de identificación mediante la protesta permanente. Pascual es de los que opina que Podemos tiene que descentralizar el poder del consejo ciudadano en las federaciones y en las agrupaciones municipales. "Cuando los partidos al uso van a un congreso, suelen cambiar de líder y, como mucho, las ruedas del vehículo; nosotros tenemos que cambiar todo, el vehículo completo, es una refundación en ese sentido, puesto que nuestro objetivo hasta ahora era ser simplemente una enorme maquinaria de guerra electoral", sentencia.

Otro de los asuntos que separan a ambas familias es la integración de IU. Mientras que Errejón es partidario de ampliar el partido a ésta y otras formaciones, Iglesias parece que considera a IU no sólo un socio preferente, sino posiblemente el lugar donde podría residir uno de sus posibles sucesores.