Sáenz de Santamaría señala que Susana Díaz pone la mano pero no la cara

Si por hubiese alguna duda, el Gobierno de España no asumirá la gestión del impuesto de sucesiones de Andalucía, tal como se ha solicitado esta semana desde la Junta. La vicepresidenta Soaraya Sáenz de Santamaría, que participa en el congreso del PP andaluz en Málaga, criticó con duras palabras esta petición: “Susana Díaz quiere poner la mano, llevarse la recaudación, pero no la cara. Le falta valentía”. El impuesto de sucesiones, que en Andalucía es uno de los más altos del país, es de titularidad estatal, pero cedido a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para regularlo. De esta libertad procede la desamornización que se da entre territorios: mientras Madrid, por ejemplo, lo bonifica casi al 100%, en Andalucía o Asturias aplican los tipos más altos del país. El PP se ha subido al impuesto de sucesiones como caballo de batalla contra el Gobierno de Susana Díaz, que no termina de manejar bien esta crisis de opinión pública.

El Gobierno central descarta quedarse con la gestión y, mucho menos, pagar a la Junta el dinero que actualmente recauda. “El discurso de Susana Díaz es el de la excusa”, sostuvo Soraya Sáenz de Santamaría. “En muchas comunidades con una buena gestión y se permite un buen crecimiento económico, con eso han eliminado el impuesto de sucesiones”, siguió. La figura de Susana Díaz se ha convertido en este congreso en la diana de todos los discursos. Su posible marcha a Madrid, si gana las elecciones primarias, le da dado ciertas alas a las posibilidades de Juanma Moreno, que esta tarde será reelegido presidente del PP sin ninguna oposición interna. Soraya Sáenz de Santamaría acusó a Susana Díaz y a los gobiernos socialistas de la Junta de ser el tapón que impide que “Andalucía sea el motor económico de España”. “Se dan las condiciones para eso, y ocurrirá cuando en España haya un presidente del Gobierno del PP y en Andalucía, también, esta coincidencia no se ha dado nunca”, indicó la vicepresidenta.