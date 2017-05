Sánchez teme que Díaz quiere acabar con las primarias

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez considera que en el modelo de partido propuesto por su rival Susana Díaz hay una "involución en el discurso y en la participación democrática de los militantes", y mostró cierto temor a que la presidenta andaluza o sus fieles quieran acabar con las primarias para elegir al líder.

"Cuando vi el programa de Susana, me preocupó el modelo de partido, porque no lo aclara", dijo Sánchez n una entrevista en la Cadena Ser. A su juicio, cuando Díaz habla de "plantear consultar a la militancia sobre las consultas a los militantes" y "sobre las primarias a la Secretaría General", lo que hace es "dejar abierta la puerta con un texto muy ambiguo a muchas cosas, que pueden ser a favor o en contra".

"Eso ya está resuelto en los Estatutos del partido, que dicen que la elección será por todo directo, ¿por qué tenemos que consultar sobre eso si ya está resuelto?", se preguntó.

En esa línea, aseguró que varios partidarios de Díaz -mencionó en concreto al extremeño Guillermo Fernández Vara- quieren acabar con el sistema de elección directa del secretario general.

Con todo, el ex secretario general aseguró tajantemente que, si vuelve al puesto, él no va a alentar movimientos desestabilizadores en las federaciones cuyos líderes no le han apoyado y que dará cabida a los proyectos de Susana Díaz y de Patxi López.

Sánchez, que coincidirá hoy en sendos actos en Sevilla con Díaz, aseguró que si el domingo gana las primarias tiene intención de "tender la mano" a las candidaturas de sus dos adversarios para que se "integren" en la Ejecutiva del partido.