Sánchez también se apunta al 28-F

El Consejo de Gobierno de Andalucía celebra este jueves una reunión extraordinaria para aprobar las medallas que se entregan cada 28 de febrero en el teatro de la Maestranza con motivo del día de la comunidad. Además de este evento y de los habituales discursos en el Parlamento, casi todos los partidos tienen programados actos paralelos a los institucionales, muchos de los cuales se celebran en vísperas. Juanma Moreno, el líder del PP, ha aprovechado el Día de Andalucía para promocionarse con una campaña de cartelería, tal como suele hacer desde que accedió al cargo.

Teresa Rodríguez, la líder de Podemos, asiste a un acto de andaluces en Berlín y Susana Díaz, secretaria general de los socialistas, ha convocado a la militancia en la Cartuja de Sevilla. Pero es posible que una de las novedades del día sea la presencia del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el acto de entrega de las medallas.

Es la primera vez que asiste a este acto, algunos lo interpretan como un intento más de reconducir las relaciones con Susana Díaz, ahora que Ferraz ha retirado el respaldo a la eurodiputada Elena Valenciano para ser la responsable del grupo parlamentario socialista en Bruselas.

Desde Ferraz ha confirmado la presencia de Sánchez en el Maestranza, ha contestado de modo afirmativo a las invitaciones que, por lo general, se hacen a los líderes nacionales. El Gobierno andaluz se ha felicitado de la presencia del líder socialista en el acto, y lo entiende como una muestra de reconocimiento a Andalucía.

Sánchez llega en un momento en que el anunciado deshielo con las federaciones críticas, como Andalucía, Aragón y Valencia, estaba a punto de irse a pique. Sus dirigentes no participaron en el último comité federal, donde se aprobó el reglamento de primarias, y están disgustados por la falta de respaldo a Elena Valenciano. Quien fuese la número dos de Rubalcaba, y apoyo de Susana Díaz en las pasadas elecciones internas, tenía la oportunidad de presidir el grupo parlamentario en la Eurocámara, pero Ferraz no le ha dado su apoyo. Susana Díaz y dos de sus colaboradores más cercanos, Mario Jiménez y Verónica Pérez, han salido en defensa de Valenciano.

Ella encabezó la lista del PSOE a las pasadas elecciones europeas, pero es posible que en las próximas, que son en junio, sea sustituida por otra persona, de ahí que Ferraz no haya querido darle ese respaldo en estos momentos.

En la entrevista en Telecinco, Susana Díaz dijo que "no quiero ni pensar" que la decisión contra Valenciano se deba a que le apoyó en las primarias. Susana Díaz destacó que la eurodiputada tiene el "reconocimiento y prestigio" tanto en el PSOE como entre los partidos socialistas europeos y otras fuerzas políticas, por lo que defendió que sería "bueno para el PSOE" que una mujer socialista española pueda ser la presidenta del grupo de los socialistas del Parlamento Europeo. "Cada vez que he ido a Bruselas me ha ayudado muchísimo y he visto el prestigio y la autoridad que tiene", aseguró antes de apostillar: "Me gusta que una mujer socialista española sea reconocida".

Pedro Sánchez intenta recomponer sus relaciones con los dirigentes históricos del PSOE, la mayoría de los cuales apoyó a Susana Díaz en las primarias. Para ello, se está organizando una escuela de cargos para el mes de marzo, en el que intervendrán Felipe González, Zapatero y Joaquín Alumnia. Ferraz también cuenta con Alfredo Pérez Rubalcaba, pero el ex secretario no ha terminado de confirmarlo. Él también puede estar molesto con la retirada de apoyo a Elena Valenciano. Susana Díaz explicó ayer en Telecinco que no tenía información sobre estos cursos, aunque Ferraz se apresuró a indicar que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, se lo había explicado a si homólogo, Juan Cornejo, el pasado lunes.

El PSOE andaluz ha convocado a los militantes el sábado a un acto político, al que iba a asistir Sánchez, aunque finalmente ha cambiado de día. El mitin de Cartuja tiene un formato similar al de otros años, habrá testimonios individuales de militantes que hablarán de Andalucía y su camino por la autonomía y, al final, hablará Susana Díaz. Es habitual que los partidos aprovechen esta víspera para lanzar alguna campaña. Es lo que ha hecho el PP, aunque su mensaje tiene como centro a Juanma Moreno, que se titula como "presidente", y felicita a los andaluces de cada provincia con una mención a las peculiaridades de cada territorio.

Teresa Rodríguez participa en una "fiesta andaluza", con monologuistas y músicos, el próximo sábado en Berlín. Podemos se ha sumado en los últimos años a la manifestación que convoca IU el 28-F en Sevilla, una marcha que sale de Santa Justa y llega hasta el muelle de la Sal.