Sánchez asegura que cuenta ya con el apoyo de 68.000 militantes

El equipo de campaña de Pedro Sánchez para las primarias socialistas de mayo asegura que ya cuenta con 80.000 inscritos en su web, de los cuales 68.000 son militantes del partido. En la sede que el ex secretario general del PSOE ha abierto en el centro de Madrid, se presentó ayer el sistema de micromecenazgo con el que se financiará su candidatura.

La oficina, de 130 metros cuadrados, está situada en el acomodado barrio de Almagro, perteneciente al distrito de Chamberí, y cuesta 2.000 euros mensuales de alquiler. Para sufragar ese y otros gastos de una campaña que todavía se prolongará dos meses, el equipo de Sánchez ha abierto una campaña de crowdfunding en la web del candidato. En sus dos primeras horas de funcionamiento, la plataforma recaudó 6.200 euros de 157 donantes.

Uno de los miembros del núcleo duro de Sánchez, el diputado José Luis Ábalos, comparó la campaña de autofinanciación de su jefe con la que hace unos días abrió el otro candidato, el ex lehendakari Patxi López, al que no ha nombrado. "Este es un sistema de crowdfunding de verdad; no es una cuenta corriente, sino que se ve lo que se va ingresando y cómo se van cubriendo las necesidades", añadió.

Los donantes de la campaña de Sánchez pueden hacer aportaciones de 10, 20, 50, 100 ó 300 euros y destinar cada donación a uno de sus cuatro proyectos: la financiación de la oficina de Somos Socialistas, Agrupémonos todos, que consiste en la celebración de actos públicos; Sembrando socialismo, la organización de debates y la redacción de documentos; y Comunica socialismo, que aborda los gastos de difusión y publicidad. Excepto el proyecto Sembrando socialismo, presupuestado en 10.000 euros para cuatro meses, los otros tres proyectos podrán ir variando mensualmente y aspiran a recaudar entre 8.000 y 10.000 euros este mes. La campaña del ex líder del PSOE sigue su camino y Andalucía es un punto clave. Anunció su candidatura en Sevilla y el miércoles incorporó a su equipo a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, alto cargo de la Junta. Ayer, además, anunció que volverá el próximo domingo 12 de marzo en un acto en el Palacio de Congresos de Cádiz, uno de los auditorios de mayor aforo de la capital gaditana. El anunció del evento coincide con las presentaciones estos días de plataformas de apoyo a Sánchez en ciudades como Cádiz, El Puerto de Santa María o Chiclana. En Chiclana la plataforma reunió el jueves a más de un centenar de militantes socialistas, entre ellos, el alcalde de la ciudad, José María Román.