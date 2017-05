Sánchez prescindirá de Hernando como portavoz en el Congreso si gana

Si Pedro Sánchez gana las primarias del PSOE habrá cambios significativos en el grupo socialista en el Congreso de los Diputados. El ex secretario general descartó ayer en una entrevista radiofónica la continuidad de Antonio Hernando como portavoz parlamentario socialista en la Carrera de San Jerónimo. "Eso seguro", dijo tajante cuando se le cuestionó por el papel que tendrá su antiguo hombre de confianza.

Sánchez renunció a su acta de diputado después de dimitir como secretario general del PSOE en el fratricida Congreso Federal del 1 de octubre, por lo que, si resulta elegido secretario general, no podrá ejercer de líder de la oposición en la Cámara Baja. En la misma situación está Susana Díaz, aunque Sánchez quiso diferenciarse de la presidenta andaluza, a la que ve en desventaja con respecto a él por su experiencia como líder del PSOE en el Congreso, donde se enfrentó a Rajoy en varios debates.

Gane quien gane en las primarias del domingo, Sánchez comprometió a actuar con "lealtad" porque lo que no puede volver a ocurrir es lo que pasó en su corta etapa como secretario general y anteriormente con su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando al líder del partido le cuestionaban "constantemente" de manera interna, lo que "da armas a la derecha política".

El ex líder del PSOE espera que la votación del domingo represente el "kilómetro cero" de un proyecto nuevo y sirva para "fortalecer" la formación, a la que puso la tarea de "entender" a los militantes y permanecer todos unidos en torno al proyecto político que se decida. No quiso responder, sin embargo, a la pregunta de si barones como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que tan claramente han rechazado su candidatura, tienen algo que temer en caso de ser él el candidato elegido por la militancia para liderar el partido en los próximos años. Eso sí, no evitó tachar de "desafortunados" los adjetivos con los que Lambán se ha referido a su persona, llamándole "rojo" y "radical".

Respecto a las manifestaciones que otros barones del partido, como el extremeño Guillermo Fernández-Vara, han realizado sobre él, admitiendo que tendrían dificultades para obedecerle si vuelve a ser elegido, Sánchez se limitó a señalar que a él no le gusta el verbo obedecer. "El ordeno y mando creo que es para organizaciones conservadoras" como el PP, que funcionan como "un cuartel", apostilló.