Sánchez reta a Díaz en el muelle

Pedro Sánchez va sobrado, pisa fuerte, se siente muy seguro, tanto que ha retado el viernes 19 de mayo a los susanistas con un acto en Sevilla, el mismo día que la presidenta de la Junta también prepara un mitin en su ciudad, considerada uno de sus feudos para estas primarias. El equipo de Susana Díaz sostiene que vencerá, pero algunos dirigentes andaluces han comenzado a mostrar su preocupación. Con algunos de ellos ha hablado este medio. El encuentro con el que Pedro Sánchez busca a Díaz tendrá lugar en el Muelle de la Sal, en la margen izquierda del Guadalquivir, a pocos metros del Muelle de las Delicias, donde Díaz suele organizar muchos de sus actos públicos de partido. Los pedristas buscan una nueva comparación de público en sus actos. Hace dos fines de semana, Susana Díaz tuvo una escasa audiencia en un pabellón de Elche, donde Sánchez repitió mitin a los pocos días con mayor éxito de público. A los pocos días del comienzo de la campaña oficial de las primarias, el equipo de dirección de Pedro Sánchez se muestra eufórico, sin atisbo de dudas, aunque en la recogida de avales Díaz le dejó atrás en 6.539 firmas.

Pero esa rivalidad no parece que sea lo que, realmente, preocupa a un sector del PSOE, sino que esa pugna se convierta en ruptura y ésta lleve a un fracaso electoral como el vivido en Francia. En el grupo parlamentario socialista la división es tan evidente que la diputada gallega Rocío Frutos ha declarado que dejará de ser militante del PSOE si Susana Díaz gana las primarias. Frutos fue una de las diputadas díscolas que se negaron a abstenerse en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Un compañero de escaños, el sevillano Antonio Pradas, ha pedido a la diputada que, si es así, que también deje su acta de congresista. En el grupo hay división entre susanistas y pedristas, tanta que el presidente, Antonio Hernando, ha evitado reunir a sus diputados durante estos días. Los pedristas también han solicitado la dimisión del malagueño Miguel Ángel Heredia, a causa de la filtración de una conversación con jóvenes socialistas donde apostaba por explusar a los congresistas del PSC.

La sombra de Francia, donde el Partido Socialista se encuentra al borde de la quiebra e instalado en la irrelevancia, se cierne sobre estas primarias. Patxi López criticó la carrera que han emprendido sus dos contrincantes. "Es absolutamente suicida, nos llevará a la irrelevancia o a la desaparición, en Francia ya no tienen problemas de unidad, porque se han quedado sin partido", indicó el tercer candidato, que llegó a culpar de "coacciones" al equipo de Sánchez para conseguir los avales. El susanista Eduardo Madina solicitó respeto a los partidarios de Sánchez: "No se puede dirigir un partido insultando, ¡basta ya de insultos!, ni Javier Fernández ni Susana Díaz se merecen esto". Madina, en Antena 3, defendió que la única candidatura que no está ofendiendo es la de la presidenta andaluza.