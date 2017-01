Sanz: "El 'Brexit' es el problema de Gibraltar y la cosoberanía, la solución"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha opinado hoy que el Brexit ha creado "un problema" a Gibraltar frente al que la "cosoberanía" que propone España representa "la solución".

"Para Gibraltar, el riesgo es el Brexit; el problema es el brexit, no la propuesta que ha hecho el gobierno de España de cosoberanía que, sin duda alguna, es la solución", ha sostenido Sanz en una conferencia que ha pronunciado en el club empresarial de la Cámara de Comercio de Sevilla.

En su opinión, tras el Brexit "nada va a ser igual" porque la salida del Reino Unido de la UE supone "un cambio que no tiene marcha atrás", ya que Gibraltar "no se puede quedar" en la Unión Europea con su actual estatus. "España no ha creado el Brexit, pero ofrece una solución del siglo XXI a una situación arrastrada desde el siglo XVIII", ha apostillado.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que "con Brexit o sin Brexit", el Ejecutivo español ya ha presentado un plan de actuaciones "basadas en el diálogo y en el acuerdo", para implementar una propuesta "integral de impulso y de desarrollo del Campo de Gibraltar".

Ha sostenido que el Brexit se debe de erigir en "una oportunidad" para la economía de Andalucía y especialmente para el Campo de Gibraltar y ha insistido en que España lo afronta con una "solución" para el futuro de Gibraltar basada en "el realismo y la viabilidad".