Sanz pide la dimisión de Sánchez Maldonado por su "incompetencia"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó ayer de "inaudito" que la Junta exija una reunión urgente por el "maltrato" que dice sufrir en el reparto de fondos para el empleo y sugirió al consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, que antes dimita por la "incompetencia e irresponsabilidad" de su gestión.

Sanz señaló, a preguntas de los periodistas, que estos fondos para políticas activas de empleo se repartieron según el criterio acordado por las comunidades y se preguntó si Sánchez Maldonado, reclama ahora reunirse con la ministra de Empleo,Fátima Báñez, para explicarle por qué no acudió a la conferencia sectorial que los distribuyóen la que, además, "Andalucía votó a favor".

En la misma línea se pronunció el presidente del PP-A, Juanma Moreno, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, celebrado en La Palma del Condado (Huelva). Moreno mostró su indignación por el hecho de que el Gobierno andaluz "haya dejado sin ejecutar 2.365 millones en políticas activas de empleo entre 2013 y 2016". A su juicio, esto sería razón suficiente "en cualquier democracia occidental" para que dimitiera "el director general, el secretario general, el viceconsejero, el consejero" del ramo y para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "empezara a dar explicaciones". Según su exposición, "la Junta no ha sido capaz de gastar el 64% del presupuesto de formación para trabajadores y desempleados". "A mí se me se me caería la cara de vergüenza", concluyó Moreno, que pidió a la Junta que "deje de tomar el pelo" a los ciudadanos.

El consejero de Empleo replicó a los populares que "faltan a la verdad" y exigió a su vez la dimisión de Antonio Sanz. "Vuelve a demostrar su desconocimiento de como funcionan las instituciones del Estado. En Madrid no hubo votación. El Ministerio informa del reparto y punto", aseveró Sánchez Maldonado.