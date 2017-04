Sebastián Pérez quiere revalidar la presidencia del PP de Granada

El patio del centro cívico del Zaidín, en Granada, fue el escenario elegido por el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez para presentar su candidatura a revalidar el cargo en el congreso provincial del 20 de mayo. La gran cantidad de simpatizantes que se acercaron llegados desde todos los rincones de la provincia demostraron a Pérez que apoyos para continuar al frente del partido en esta provincia.

Pérez proclamó en su intervención que "no llegaremos a 2019 con un alcalde socialista y tendremos a una alcaldesa del PP". "Eso es lo que hace un presidente y no torpedear a nuestros gobiernos", destacó también el candidato a presidir el PP, que lanzó varios mensajes a uno de sus adversarios, el concejal Juan García Montero, quien presentó el pasado viernes su candidatura. En ese acto se pudo ver a distintos integrantes del PP que ayer faltaron a la cita con Pérez pese a que el actual presidente insiste en que no hay "división" en el partido. En este sentido, remarcó que "no hay más partidos que el que hoy está aquí, lo demás son milongas".

"Quien tiene que estar muy preocupado y tener de verdad miedo hoy es el PSOE porque le vamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo me van a dar miedo mis compañeros?" se preguntó Pérez.