Díaz ofrece un "rumbo cierto" mientras Sánchez arremete contra la abstención al PP

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, se ha presentado en el debate de las primarias como el "rumbo" cierto para su partido, mientras que su contrincante Pedro Sánchez ha arremetido contra la abstención ante el PP y la investidura de Mariano Rajoy y el tercer aspirante en liza, Patxi López, ha reivindicado para sí mismo en la votación del próximo domingo como "el voto útil".

Estos han sido los primeros mensajes lanzados por los tres aspirantes en el minuto inicial del debate que se celebra en la sede federal del PSOE en Madrid, dentro de la campaña por las primarias que se celebrarán el 21 de mayo.

Díaz ha sido la primera en intervenir. Ha comenzado admitiendo que el PSOE se encuentra en uno de los momentos "más difíciles" de su historia y ha asegurado que se siente preocupada como los militantes que hoy escuchan el debate.

Ha subrayado que el PSOE es un gran partido, "mucho mejor de lo que dicen algunos", y que prueba de ello es este proceso de primarias y el debate de hoy --"no ha podido llevarse a cabo en otras fuerzas"-- y los años que ha gobernado en democracia.

"Al PSOE hay que saber quererlo y respetarlo", ha agregado antes de concluir. Y se ha mostrado a los militantes como la candidata del "rumbo cierto" para el partido. "Asumiré en primera persona la responsabilidad del destino del PSOE en los próximos años. Es mi manera de entender la izquierda en primera persona", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que si con ella al frente de esta formación política "no remonta electoralmente", se compromete a marcharse "sin hacer ruido y sin romper el partido, porque el PSOE es más importante que los tres que estamos aquí".

Rajoy, la manzana podrida

Ha tomado a continuación la palabra Pedro Sánchez también para hacer una primera exposición de un minuto y ha ido directo al grano de su campaña: lo que se dilucida en la votación del domingo es si "curar o cronificar la abstención" al PP y a Mariano Rajoy en la investidura del presidente del Gobierno, al que ha calificado de "manzana podrida en el cesto de la democracia". Si gana las primarias, lo primero que hará será exigirle que dimita.

Sánchez ha dado nada más comenzar su intervención las gracias a sus contrincantes y también a los afiliados que han trabajado en su candidatura y en transformar "la frustración tras la abstención al PP en corriente de ilusión". Una abstención que "no ha servido para cambiar nada" porque persisten, ha añadido, la "fractura" social, económica, territorial y política.

El último en tomar la palabra ha sido Patxi López, quien ha saludado en las cuatro lenguas autonómicas. El ex lehendakari se ha presentado como el "voto útil", el que puede servir para "aunar a todos detrás de un proyecto de izquierda" y con quien "concitar la adhesión de la mayoría progresista".

"Se trata de derrotar a la derecha, no a nosotros", ha dicho el tercer aspirante a la secretaría general, mensaje que resume su campaña en medio de las de Díaz y Sánchez. Patxi López ha reivindicado la recuperación "del mejor PSOE", un partido por el que trabajan los militantes para "mejorar la vida de los más humildes, vulnerables y de los perdedores de la crisis".

El modelo territorial y los "bandazos" de Sánchez

Acto seguido, en el bloque sobre política, la presidenta andaluza ha acusado al ex secretario general de tener una visión de España para cada día de la semana e incluso 19, una por cada comunidad y ciudad autónoma, mientras que el ex líder ha dicho de ella que no respeta la realidad plurinacional.

Díaz ha considerado que el PSOE perdió las elecciones pasadas porque Sánchez dio "muchos bandazos" y los ciudadanos no sabían qué estaban defendiendo en cuando a sistema territorial. "Has entrado y salido de la declaración de Granada, Pedro", ha señalado Díaz, que en la mayor parte de su intervención se ha dirigido directamente a Sánchez, a quien ha reprochado que cambie de opinión en función de lo que le "viene bien", hasta el punto, a su juicio, de que tiene una visión de España para cada día de la semana o incluso una para cada comunidad y ciudad autónoma.

Sánchez ha contraatacado recordando distintas actuaciones y frases de Díaz, como cuando en 2006 votó a favor del Estatut o cuando dijo en 2014 que la soberanía es indivisible pero se puede negociar el término nación.

Del mismo modo, ha dicho que ni el vasco ni el catalán ni el gallego "son acentos", sino idiomas, y ha invitado a Díaz a reconocer la realidad plurilingüe del país.

Para el ex líder socialista, "hay una única soberanía, hay un único Estado, el estado español", pero es necesario "reforzar y reconocer una mayor pluralidad". También ha señalado que él defiende "la España nación de naciones" que defendían Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

También ha reprochado a Susana Díaz que desde el principio de su mandato ella y otros barones "cuestionaran" su liderazgo. "No se puede cuestionar diariamente al secretario general. Si se hace, debilitamos a nuestra organización y damos armas a la derecha mediática y política", le ha dicho.

Tras situar dicho cuestionamiento en diciembre de 2014, tres meses después de comenzar su mandato -con una entrevista en El País en la que decía que no compartía su "estrategia"-, Sánchez ha garantizado que el próximo domingo, día 21, por su parte "habrá unidad, desde la generosidad y habrá lealtad al resultado". "Espero lo mismo también por parte de los otros candidatos", ha emplazado a Susana Díaz y a Patxi López.

"Tu problema no soy yo, eres tú", le ha espetado la presidenta andaluza a quien le ha criticado que trate de "justificarse" en sus diferencias con ella. "Si tu problema fuese yo, el problema habría acabado hace mucho tiempo", ha asegurado Díaz durante el debate entre los candidatos a las primarias, y ha agregado: "El problema es que de la Ejecutiva sólo quedan siete trabajando contigo; José Luis Rodríguez Zapatero ya no se fía de ti; Felipe González también piensa que lo has engañado".

Por ello, ha insistido en que el problema no es ella: "El problema eres tú y cuando la gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver", le ha espetado después de que Pedro Sánchez le reprochara que le "cuestionara diariamente" durante su etapa como secretario general del PSOE.

López, por su parte, ha enfatizado que para los socialistas "un país, antes que una nomenclatura es un pacto entre ciudadanos libres e iguales".