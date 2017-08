Sol y naturaleza en Vera

A veces el paraíso está muy cerca. La costa almeriense se abre al Mediterráneo sin complejos y guardando en pequeñas calas rescoldos de tranquilidad. Son pequeños trozos de paz donde lo único que importa es el sonido de las olas y el reflejo del sol sobre la lámina de agua. Uno de estos rincones es Vera, un lugar muy buscado por viajeros que buscan especialmente una conexión con la naturaleza al tratarse de una aún es mayor al ser un destino consolidado entre la comunidad naturista internacional. De hecho cuenta con el primer hotel nudista de España.

Para los textiles (personas que no practican el naturismo) cuenta con una importante oferta de alojamiento, tanto en apartamentos y casas en alquiler, como en hoteles. Para todos, el municipio tiene una amplia oferta para mantenerse en forma con instalaciones y empresas dedicadas a la práctica de todo tipo de deportas en el pueblo como en la playa; desde golf hasta hípica, pasando por natación, tenis, pádel, atletismo, etc. Eso sí, con la indumentaria adecuada. El Mediterráneo también es un gran estadio polideportivo donde poner a prueba o iniciarse con la debida instrucción en el submarinismo, windsurf, vela; vuelo sin motor, o en ultraligero, etc.

No todas las actividades que pueden hacer quienes visiten Vera están en torno a la playa. Por los alrededores hay interesantes rutas de senderismo, lugares donde practicar espeleología, o por donde poner a prueba las bicicletas todo terreno.

Una opción es utilizar la localidad como campamento base para programar itinerarios con los que recorrer parques naturales cercanos como el del Cabo de Gata-Níjar y Sierra de María o parajes llenos de interés como los Karst en Yesos de Sorbas y el Desierto de Tabernas. Y en el terreno de las curiosidades está el popular mercadillo que se celebra cada sábado, heredero del mercado de ganado que se celebraba en el siglo XIX en las inmediaciones de la Fuente de los Cuatro Caños.

En Vera todo tiene una historia curiosa detrás, incluso su ubicación. El actual emplazamiento se debe a un violento terremoto que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1518 y devastó por completo la ciudad asentada sobre la colina del Espíritu Santo, quedando tan asolada que se reconstruye una ciudad nueva, en un llano cercano a la anterior. La nueva ciudad se edificó con planta cuadrada, cerrada con muros de tapial guarnecidos por ocho torres con almenas y troneras y comunicada con el exterior por dos puertas. En el centro se edificó la iglesia parroquial que servía de fortaleza para defensa de los vecinos.

Pero lo cierto es que el principal atractivo de esta zona del levante almeriense son sus playas al amparo de las sierras Almagrera y Cabrera. En total, seis kilómetros a orillas del Mediterráneo. La fascinación del visitante por la costa veratense comienza en su extremo sur, a lo largo del Paseo Marítimo disfrutando del buen clima que caracteriza esta zona y de la tranquilidad, frente a la playa de las Marinas-Bolagala tranquilidad, nos recrearemos frente a la Playa de las Marinas-Bolaga, certificada con la Q de Calidad por el ICTE desde el año 2006.

Se trata de una franja extensa con más de 1.775 metros de longitud y una anchura media de 150 metros, de perfecta linealidad y de gran calidad. Se inicia a partir del límite del término municipal de Garrucha, un lugar que tampoco se puede perder el visitante, sobre todo sin dejar de probar sus conocidas gambas. Allí, en la desembocadura del río Antas, un auténtico pulmón verde que contrasta con el dorado de las arenas litorales. Todo ello constituye un foco de atención único y singular, con un atractivo turístico de gran valor, así como un magnifico lugar de recreo para los visitantes y vecinos de la localidad.

En otro lado de la desembocadura está la playa de Puerto del Rey en la que se forma una pequeña laguna, rodeada de cañaverales y enebrales. Un entorno que mantiene un número considerable de aves y anátidas para las que es un lugar de descanso en sus migraciones entre África y Europa.

Además de El Playazo, el enclave naturista por excelencia , está Quitapellejos, conocida también como Cala Marqués. Está situada en una pequeña playa con un pinar al fondo. Termina aquí la costa de Vera.

Sol, playa, naturaleza, historia y música son los ingredientes que se encontrarán los que decidan visitar el municipio almeriense durante este mes de agosto. Para empezar, este sábado a las 22:30 se celebra la segunda edición del festival flamenco Ciudad de Vera en el recinto ferial El Palmeral. Se trata de un recital de cante y baile que Recital de cante y baile que lleva por título Entre carrilos y carretas. Al cante estarán Cristo Heredia , Edu García, y Antonio García; al toque, Antonio Luis López y Eduardo Aguilera; con la percusión Moi Santiago; y al baile Mariángeles Carrillo, Mariángeles Hernández, Carmen y Alba Segura. Como teloneros actuarán los alumnos de la Escuela de Flamenco de Andalucía de Vera.

Para los amantes del jazz, el próximo 18 de agosto a las 22:30 en la plaza de la Pérgola concierto a cargo del grupo Dixieland Clasijazz.