Susana Díaz destaca el "récord histórico" de las exportaciones andaluzas hasta ahora "impensable"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este viernes que Andalucía cerrará el ejercicio de 2017 con un nivel de exportaciones superior a los 30.000 millones de euros.

Así lo ha anunciado la presidenta durante su intervención en la entrega de los V Premios del Parque Científico Tecnológico (PCT) Cartuja, en Sevilla, donde ha detallado que este viernes se ha conocido que Andalucía ha superado los 28.000 millones de euros en exportaciones hasta el mes de noviembre de 2017 "por lo que ya supera los datos del año anterior", con lo que la previsión es superar los 30.000 millones al cierre de ese ejercicio.

La presidenta de la Junta ha apuntado que "hace diez años las exportaciones en Andalucía eran la mitad y hace tres décadas era de 1.000 millones, y este año vamos a cerrar en torno a 30.000 millones".

Ha añadido que "mientras la balanza comercial en España no es positiva, en Andalucía sí lo es", tras lo que ha precisado que el sector aeronáutico "ya es líder de las exportaciones andaluzas, por encima del aceite de oliva y el sector agroalimentario". De esta forma, según ha apuntado Díaz, "uno de cada tres euros que exporta Andalucía son de alto o medio contenido tecnológico, algo desconocido en España y la UE".

Los premiados en estos V Premios PCT Cartuja, que destacan el carácter innovador y la capacidad de crear empleo cualificado de empresas instaladas en el parque, han sido Alter Technology Group, especializada en el sector espacial, ubicada en el antiguo pabellón de Corea y con más de 250 trabajadores, presente en todos los países industrializados; e Ingelectus Innovates Electrical Solutions, creada en 2012 procedente de la Universidad de Sevilla y la Tecnoincubadora Marie Curie, que proporciona soluciones relacionadas con la generación, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica, especialmente la procedente de energías renovables.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado el "modelo de éxito" de PCT Cartuja, tras lo que considera que "todos nos debemos felicitar por cumplir 25 años", de forma que "la Exposición Universal de 1992, tras pasar de puntillas la última parte del siglo XX, abrió una puerta a Andalucía en las dos décadas del siglo XXI".

Así, Díaz ha valorado que "se han puesto las bases de un crecimiento distinto, que nos permite competir sobre la base de la innovación, la investigación, el talento y la formación cualificada".

La presidenta de la Junta, que ha agradecido el trabajo de los "pioneros" para constituir el llamado "barrio de las ciencias y la tecnología" en Sevilla, y que permite "mirar al futuro sin tener que deberle nada a nadie ni tener que pedirle nada a nadie", de forma que Andalucía "cuenta con una red de once parques tecnológicos que supone el 23 por ciento de la facturación de toda España, con 48.000 trabajadores cualificados, más de 1.500 empresas y una facturación en torno a 5.700 millones".

Para Díaz, "se abre una oportunidad histórica para que Andalucía pueda dar el salto definitivo que las carencias estructurales y la falta de compromiso de otras épocas nos hizo imposible disfrutar del siglo XX que merecíamos", de manera que ahora "se abre la oportunidad de atraer inversiones, apostar por el talento, la formación y ser competitivos en un mundo global sin bajar salarios, invirtiendo en excelencia", todo ello "de la mano de nuestro tejido productivo".

Díaz ha resaltado el ejemplo del PCT, donde "muchas d las spin off instaladas ahora son potentes empresas tractoras de arrastre de la economía".

Además, tras resaltar la importancia del dato de las exportaciones andaluzas, especialmente de los productos con alto valor tecnológico, la presidenta de la Junta ha indicado que "todo eso es talento, formación, investigación y desarrollo, y queremos seguir avanzando en ese camino, a través de la colaboración público-privada y apostando por lo bueno que se hace y por el talento en Andalucía".

Ha recordado algunas de las herramientas puestas en marcha por la Junta para el acompañamiento a las empresas, como el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi), el Plan de Acción Empresa Digital, el Plan de Espacios de Innovación, o las ayudas para aumentar la banda ancha, entre otras iniciativas que sirvan para "aprovechar la oportunidad de dar el alto tecnológico".

"Debemos asociar la imagen de Sevilla al PCT Cartuja"

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien ha definido la isla de la Cartuja como "la isla bonita", ha reconocido que el PCT Cartuja "es un elemento de innovación permanente" que "ha conseguido una concentración de conocimiento importante y de aportación al modelo de desarrollo que queremos sacar adelante", pero ha reconocido que "no hemos sido capaz de trasladar aún fuera de Andalucía la apuesta por la ciencia e investigación que hay en la ciudad de Sevilla".

Por ello, el alcalde ha abogado por "hacer un esfuerzo por promocionar el PCT Cartuja fuera de aquí", de manera que "el PCT Cartuja debe ser uno de los emblemas de la ciudad más reconocible fuera". "Asociar la imagen de Sevilla al PCT Cartuja es una estrategia de ciudad, no es exclusivamente empresarial ni interés particular, sino una estrategia de la alianza entre administraciones, universidad y empresa", ha aseverado Espadas, quien aboga por "seguir invirtiendo en este espacio y convertirlo aún más en un lugar de excelencia en desarrollo de nuevas tecnologías, sostenibilidad y proyectos innovadores".

Espadas ha mostrado su satisfacción por la realidad del parque "gracias a un enorme esfuerzo colectivo", de manera que "25 años después se ha conformado un ecosistema empresarial, universitario, de servicios que le da más valor a Sevilla y constituye una de las fuentes de riqueza y aportación al desarrollo económico de Andalucía más importante".

Espadas ha resaltado la importancia de la apuesta de las empresas pioneras en el parque, así como la propia Junta de Andalucía, "que apostó desde el primer momento por el suelo del parque y fue capaz de tomar decisiones, cuando todo eran dudas, para que algunos de sus departamentos tuvieran sede aquí y fueron motores de lo que iba a suceder, para además acompañar al tejido empresarial".

Además, ha reconocido la apuesta de la Universidad de Sevilla, especialmente de la Escuela de Ingenieros, de forma que "la Escuela y Cartuja son la base del éxito de lo que tenemos aquí".

Espadas ha resaltado que "hablar de isla tiene componentes que no son el aislamiento, sino que es una parte del territorio especialmente acogedor, y además esta isla y este parque han sido capaces de constituir una gran alianza entre la Administración, la Universidad y las empresas", expresado en acciones como apoyo al emprendimiento.

Además, ha añadido que "no hay tantos ejemplos de alianzas estables en el tiempo, pero aquí sí lo hay" y considera que "todo ello no sería posible sin un capital humano de primera, que es la base del éxito y del futuro y debemos tratar que no se deslocalice, pues es uno de los elementos fundamentales para que la alianza sea definitiva". Por ello, Espadas insiste en el impulso del parque "que pase por desarrollar los mejores proyectos en los suelos que aún hay disponibles".

En el acto, en el que también estuvieron presentes los consejeros de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, además del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otros, se han recordado los datos del PCT Cartuja, que genera más de 16.000 empleos y donde las empresas e instituciones presentes suman más de 2.000 millones de euros de facturación. Asimismo, se ha resaltado que las tecnologías avanzadas suponen la primera actividad de las empresas instaladas en el PCT Cartuja.