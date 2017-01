Susana Díaz se reunió el lunes con Ximo Puig y Zapatero en Madrid

El silencio que mantiene Susana Díaz sobre su futuro provoca que todos sus movimientos sean analizados con lupa, tanto dentro como fuera de Andalucía. El último en trascender fue el encuentro que mantuvo el pasado lunes por la noche con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, para cenar en un céntrico hotel de Madrid. La reunión no tenía carácter oficial y estaba fuera de la agenda, según avanzó Publico, que señaló que se debe a la "costumbre" de los tres dirigentes socialistas de verse a finales o comienzos de año. Sin embargo, esta ocasión se celebró a pocos días del Comité Federal del PSOE del próximo 14 de enero, en el que se fijará la fecha del congreso en el que Díaz podría optar a la Secretaría General del partido.

Al ser preguntado ayer por los periodistas en un acto con empresarios, Ximo Puig restó relevancia a la cena. El líder de los socialistas valencianos insistió en que fue un encuentro de "carácter personal" y, aunque admitió que sería "absurdo" no haber hablado del futuro del PSOE, matizó que no se trató "excesivamente" esta cuestión. En cuanto a si le gustaría que hubiera uno o más candidatos a la secretaría general del PSOE, Puig aseguró que la "foto finish debe ser de una gran cohesión", subrayando su sintonía con la tesis del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En esta línea, incidió en que si hay una única candidatura en el Congreso del PSOE es algo que deben decidir los militantes socialistas. Además, consideró que si hay capacidad de llegar a acuerdos y confluencias internas, "tan positiva puede ser una opción como otra". No obstante, reiteró que debe ser un proceso "democrático, limpio, abierto" y en el que no se piense "en el ombligo del PSOE" sino en que la sociedad española necesita un partido socialista "fuerte, capaz de dar cobertura a los principios de la socialdemocracia" -entre los que se refirió al crecimiento o el empleo-. A su juicio, ese proyecto socialdemócrata se debe "resetear" porque parece que tiene dificultades no sólo en España sino también en Europa.

A su juicio, "lo más importante es pensar en los ciudadanos y de qué manera el PSOE puede contribuir a mejorar" su situación, que es lo que, según ha dicho, "estamos haciendo en la Generalitat Valenciana".