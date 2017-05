Susana Díaz: "Quiero arrasar en las elecciones para abrir un nuevo tiempo en España"

La presidenta andaluza y precandidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha asegurado este martes que vive "ilusionada y feliz" el proceso de recogida de avales para optar a la Secretaría General, aunque su aspiración es "arrasar" en las elecciones generales para "abrir un nuevo tiempo" en España.

"Yo, donde quiero arrasar es después, en las elecciones, ganarle a la derecha para abrir un nuevo tiempo en este país", ha dicho en una entrevista en RNE al ser preguntada sobre los avales conseguidos hasta el momento, que no ha desvelado, aunque ha reconocido que le da "mucho valor" a los apoyos de quienes se "comprometen" con su proyecto.

Ha asegurado que si es elegida secretaria general del PSOE se va a "rodear de los mejores" y que no se va a "dejar llevar" por "quien haya apoyado a uno u otro candidato, sino que buscará a las personas "con más talento", aunque no ha aclarado si integrará a Pedro Sánchez, con quien no habla desde el Comité Federal de octubre, y Patxi López.

La presidenta andaluza ha insistido en que compatibilizará este cargo con la Secretaría General del PSOE si sale elegida y se ha preguntado por qué le quieren "quitar de manera arbitraria la Presidencia" de la Junta si le han votado los andaluces y "se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo".