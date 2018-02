Susana Díaz y Zoido se enzarzan en un rifirrafe sobre los medios policiales en la comarca

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reclamó ayer más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para luchar contra los narcos, que "campan a sus anchas" en la comarca. Díaz tuvo la réplica del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en una carta afirmó que los delincuentes "son perseguidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad y saben que tienen enfrente al Gobierno y que pagarán por los delitos cometidos".

Díaz, a su vez, le envió otra carta "tras conocer que dos agentes de la Guardia civil habían sido embestidos por un coche conducido por un presunto narcotraficante" y le recordó que no fue "el único suceso" por el que tuvo que preocuparse ayer, junto al ocurrido en el hospital". Sobre el asalto el martes al hospital, Zoido indicó que es un "caso excepcional" que "no empaña la brillante actuación diaria" de los agentes. Díaz le respondió: "No dudo del esfuerzo, pero sí de los resultados".

La presidenta espera que tanto Zoido como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se den cuenta de que la reivindicación que tenemos de más Policía y Guardia Civil es urgente y muy necesaria".

Díaz advirtió de que el Campo de Gibraltar requiere de "un mayor compromiso y responsabilidad" por parte de todas las administraciones "para proteger y dar seguridad" a un entorno "que lo merece". "Los vecinos del Campo de Gibraltar no se merecen esta incertidumbre", dijo.

Para la presidenta, los ciudadanos necesitan "más recursos, más medios, para que la zona se sienta protegida, apoyada y con un horizonte de esperanza y futuro para los que viven allí y trabajan y se esfuerzan por tener una vida digna".

Zoido negó la falta de seguridad de la que le acusa Díaz. "No tengo constancia de que en ningún momento me hayas transmitido queja o preocupación alguna por la situación en el Campo de Gibraltar, pese a que hemos conversado sobre temas diversos en diferentes ocasiones".