Susana Díaz se ve con respaldo para ser la candidata del PSOE en las generales

Susana Díaz no sólo se ve ganadora de las primarias socialistas, sino candidata del PSOE a las próximas elecciones generales. A partir de esta mañana, el presidente Mariano Rajoy está autorizado para convocar nuevos comicios, al haber transcurrido un año desde que se disolvió la anterior legislatura. Ante la pregunta de si un adelanto de Rajoy podría coger al PSOE sin los deberes hechos, Díaz contestó ayer en una entrevista en RNE que, en pocos días, su partido tendrá "candidato o candidata". "En lo que yo quiero arrasar es después, en las elecciones generales, para echar a la derecha", respondió Díaz.

Mayo va a ser un mes clave en esta legislatura, ya que se sabrá si el Gobierno es capaz de conseguir apoyos para aprobar los Presupuestos de 2017. Si no fuese así, no cabría una prórroga para 2018, por lo que se convocarían elecciones para el primer semestre. Hoy mismo se ven en el Congreso las siete enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos, aunque esta vez parece que no se echarán para atrás, porque el PP está a punto de cerrar el acuerdo con el PNV. Si fuese así, las enmiendas serían rechazadas por 175 votos, los del PP, los de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, pero para aprobar posteriormente la ley de las cuentas necesita 176 síes, un voto más. Este sufragio puede venir de la mano del único diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que se presentó a las elecciones en las listas del PSOE, aunque no está en su grupo parlamentario. Si Quevedo mantiene su posición contraria, no habrá ley, aunque el PP ha presentado un potente plan para estas islas y será difícil argumentar el voto contrario. No hay otra opción para Rajoy. Si sacase sus cuentas, podría estirar la legislatura hasta 2019, ése es su objetivo, quiere un Gobierno largo.

Pedro Sánchez convoca un acto en Elche en el salón que Susana Díaz no llenó

En mayo, el día 21, también se sabrá quién gana las elecciones primarias del PSOE y quién será su secretario general. Por eso, Susana Díaz sostiene que el problema de los socialistas se resolverá en tres semanas. En teoría, el PSOE debería decidir quién es su candidato a la Moncloa en unas nuevas primarias, pero es posible que la nueva dirección se salte este requisito si no concurre otro aspirante. Es lo que le ocurrió a Pedro Sánchez; una vez elegido secretario general, fue nominado candidato al no concurrir un contrincante en la convocatoria de primarias. Susana Díaz es bastante optimista sobre el resultado de las primarias, el jueves quiere presentar más de 41.000 avales para demostrar que ella es la candidata más fuerte, la que cuenta con el apoyo masivo de la militancia, con independencia del éxito que Pedro Sánchez está cosechando en sus mítines.

Pero lo cierto es que ambos equipos, los de Díaz y Sánchez, se muestran seguros de ganar las primarias el próximo 21 de mayo. Los susanistas consideran que el jueves se conocerá un dato objetivo, el número de avales recogido por cada uno de los tres, que permitirá saber a ciencia cierta quién de ellos está más respaldado. Un caso que ejemplifica cómo de lanzado también va Pedro Sánchez es que el próximo sábado ha convocado un mitin en el mismo salón de Elche donde estuvo Susana Díaz hace unos días. En esa ocasión, la presidenta no fue capaz de llenar ese auditorio, muchas filas de sillas traseras se quedaron vacías.

Aunque la voluntad de Susana Díaz, si gana las primarias, es mantenerse como presidenta de la Junta, tendrá que dejar el cargo en cuanto Mariano Rajoy comunique la convocatoria de los generales. El PSOE andaluz, si es así, deberá elegir a un candidato propio.