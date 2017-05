Susana Díaz afirma que su candidatura va "a más" y defiende el respeto entre compañeros

La presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha afirmado este jueves que percibe "en todos los territorios" que su candidatura va "a más" y ha subrayado que lo hacen "desde el respeto a los compañeros" y al partido, con un proyecto "de cambio, reformista y de un PSOE reconocible".

Díaz ha dicho a los periodistas, en los pasillos del Parlamento de Andalucía, que ella no se va "a distraer ni en insultos, ni en ataques ni en faltas de respeto", ya que cree que quien utiliza eso "es que no tiene argumentos para defender su proyecto".

Ha explicado que ella quiere ser la secretaria general "de todos los socialistas", por lo que ha pedido a todos sus compañeros, a quienes le apoyan en los actos, que lo hagan respetando a todos los militantes del PSOE "porque los adversarios no están dentro" del partido, "solo hay compañeros".

Díaz ha resaltado que ha habido "una mayoría de hombres y mujeres" dentro del PSOE "que han respondido y se han comprometido" con el proyecto político de su candidatura y ha recordado que serán los militantes quienes decidan quien lidera al partido.

Ha opinado que los resultados que están ocurriendo en países vecinos como Francia demuestran que están "en el camino correcto" porque los ciudadanos quieren "un partido útil, reconocible, reformista, de cambio, que sea capaz de volver a hacerse cargo de España para que la gente viva mejor".

Sobre las palabras del ex ministro socialista Josep Borrell, Díaz ha dicho que las respeta "mucho" y ha añadido: "En los últimos años no ha estado pendiente de la política y es normal que no conozca los resultados que ha habido en Andalucía".

La presidenta andaluza se ha referido así a las manifestaciones de Borrell en las que dijo que "las ganas de ganar" de Díaz es "corto como programa político" y habló de una pérdida de 4,2 puntos de la socialista en las elecciones andaluzas.