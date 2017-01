Susana Díaz comienza por la Vía de la Plata

Las primarias socialistas ya están aquí, aunque el Comité Federal no las tenga previstas hasta el mes de mayo. Susana Díaz comienza hoy su carrera oficiosa en Palencia, Pedro Sánchez baja a Sevilla el próximo sábado y Patxi López, el candidato más débil de los tres, intenta abrirse un hueco disparando los últimos cartuchos, de ahí sus prisas. A pesar de que la salida del dirigente vasco ha desbaratado un calendario muy bien medido, la gestora no se plantea cambiar el congreso ni adelantar estas elecciones. Juan Cornejo, el número dos del PSOE andaluz, sostuvo ayer que "el tiempo no sobra", aunque a la hora de argumentarlo recurrió a razones tan alejadas como la consecuencias que tendrá en la Unión Europea la nueva administración de Donald Trump. Susana Díaz, que tiene el apoyo incondicional de la federación extremeña en la competición, sube esta mañana a una comunidad muy divida en lo interno, pero cuyos críticos le apoyan. Estará en Salamanca, León y Palencia, con los secretarios provinciales de estos tres territorios, aunque el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha excusado porque tiene una reunión con diputados autonómicos en Fuensaldaña. Tudanca estuvo apoyando a Pedro Sánchez hasta el final.

Aunque en las elecciones primarias voten los militantes, el peso de las direcciones provinciales y regionales es evidente. El mejor caso es el de Pedro Sánchez, que venció las primarias en España y, en especial, en Andalucía, aunque casi nadie le conocía. Bastó que los barones lo señalasen para que venciese a Eduardo Madina. Susana Díaz cuenta con el apoyo de los aparatos socialistas extremeños, manchegos, aragoneses, asturianos y valencianos, pero ello no significa que la rechacen en Galicia o en Castilla y León. En esta última comunidad, no la apoya Tudanca, pero es un líder en minoría. Su jornada comienza esta mañana en Palencia, donde se reunirá en un hotel con militantes en compañía de su secretaria, Miriam Andrés. Después tendrá otro acto en un colegio mayor de Salamanca, con Fernando Pablos, que es el líder provincial. Y mañana domingo viaja al Bierzo, donde da un mitin con el secretario leonés, Tino Rodríguez. En Navidad, la presidenta también estuvo en Zamora, donde también cuenta con partidarios.

Los actos de Susana Díaz se celebran por invitación de estas agrupaciones, aunque no será hasta que comiencen las elecciones primarias cuando los candidatos reciban la ayuda del partido para realizar la campaña. Por eso, la reunión que Pedro Sánchez mantendrá en Sevilla el próximo sábado no corre a costa del PSOE de Andalucía, ni en lo económico ni en la organización. Ese mismo día, Susana Díaz intervendrá en un acto en Alcalá de los Gazules, pero invitada por la agrupación de este pueblo gaditano con motivo de su 130 aniversario. Será allí cuando coincidirá con el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. Todo este tipo de distorsiones surgen del amplio plazo que el PSOE se ha dado para celebrar su congreso; aún quedan seis meses para el cónclave cuando, en teoría, la campaña interna no dura más de dos semanas.

La presentación de la candidatura de Patxi López no ha conseguido los fines perseguidos, ya que el ex lehendakari, apoyado por la antigua dirección de Pedro Sánchez, buscaba cortarle el camino a éste ante las dudas que él mismo había suscitado.

De hecho, en el PSOE se había especulado con la posibilidad de que López estuviera buscando, en realidad, una alianza con Susana Díaz. A la especulación le dio ayer Ramón Jáuregui un sesgo de realidad, o de oportunidad, al recomendar al ex lehendakari que busque "candidatura pactada" con Susana Díaz con el objetivo de que del 39º Congreso salga un partido "unido" para ser alternativa al PP. De este modo, cree que el ex secretario general Pedro Sánchez representa el "pasado" del PSOE. Jáuregui sostuvo que Susana Díaz todavía "no tiene cartel", aunque recordó que "Felipe González tampoco lo tenía" al principio de su carrera política y cuando fue elegido líder socialista. A su juicio, la dirigente andaluza "tiene una potencia que desarrollar" que no se conoce aún, y aseguró que la vio hace un par de semanas y que "está mucho mejor de lo que creía".

Según Ramón Jáuregui, Susana Díaz "va a jugar" y acabará presentando su candidatura a las primarias del próximo mes de mayo, entre otras cosas porque el PSOE "no tiene más referentes". Y si se decide a negociar, Jáuregui afirmó que debería hacerlo en una "candidatura pactada" con Patxi López.