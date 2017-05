Susana Díaz confía en el tirón andaluz para ganar el 21-M

La incertidumbre en el PSOE es total, ni los más veteranos ni aquellos que siempre han presumido de conocer bien a su partido se atreven a pronosticar quién ganará hoy las elecciones primarias, si Susana Díaz, la presidenta andaluza, o Pedro Sánchez, el ex secretario general, porque algo hay seguro: Patxi López no logrará meter una cuña entre ambos polos, la radicalización de las posiciones se lo ha llevado por delante, hasta el punto de que puede cerrar la noche con menos votantes que avalistas, menos de 10.000 sufragios. Sólo los equipos de campaña de Pedro Sánchez y de Susana Díaz se muestran confiados de que sus candidatos van a ganar, pero exprimirán las horas hasta las 8 de esta tarde, cuando se cerrarán todos los colegios. La jornada será vigilada hasta el extremo por ambos equipos, en casi todos los centros de votación habrá interventores de Díaz y de Sánchez, y los pedristas han conseguido que la gestora ordene que sólo haya papeletas en las cabinas, o en habitaciones aisladas, de modo que el voto sea absolutamente secreto.

En el equipo de Sánchez, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis fue el interventor de Alfredo Pérez Rubalcaba en el congreso federal de Sevilla de 2012, en aquella ocasión ganó por una veintena de votos y él se aseguró la privacidad para evitar la mínima presión por parte de los aparatos. Hoy hará lo mismo, y es que estas primarias puede que se decidan por pocos votos.

La dirección de campaña de Susana Díaz da por hecha la victoria de la presidenta de la Junta, pero para ello necesitan una amplia participación en Andalucía, donde tiene derecho al voto el 24,3% del partido. Si logra ser primera en Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Madrid, y no quedarse muy atrás en Cataluña, Susana Díaz será esta noche la nueva secretaria general, aunque el nombramiento se confirme en el congreso del mes de junio. A la presidenta le bastaría con transformar en votos los avales que tiene, unos 62.000, y recuperar terreno en lugares como Valencia.

Los cálculos que hace la gestora es que votará de un 70% a un 75% de la militancia, unas 140.000 personas, 16.000 más que avalistas: en éstos se concentra la variabilidad. Los susanistas opinan que los pedristas han forzado el número de avales, y los de Pedro Sánchez, que la andaluza obtuvo firmas forzadas. Con lo que sí hay que contar es con el abandono de partidarios iniciales de Patxi López, cuyos votos irían a parar a Pedro Sánchez. Esto ya ha ocurrido en Baleares, donde la presidenta, Francina Armengol, hizo público su abandono de Patxi López en favor de Sánchez. El motivo fue la inclinación de su federación hacia el ex secretario general, hay que tener en cuenta que hoy también se vota en clave local y muchos lo harán en contra de quien haya apoyado el actual líder para desgastarlo de cara a los congresos provinciales y regionales.

Estas guerras domésticas son palpables en Andalucía, allí donde los secretarios provinciales son más débiles, como es el caso de Irene García en Cádiz y Miguel Ángel Heredia en Málaga. Un antiguo dirigente andaluz se lamentaba, ante este medio, de la dinámica que estas primarias ha creado en las agrupaciones, donde se están viviendo situaciones de desgarro.

En efecto, el PSOE ha entrado en ebullición y es que del resultado saldrán dos partidos muy distintos. Susana Díaz, en una posición clásica, apuesta por un PSOE hegemónico desde el centro izquierda hacia el extremo y por la posibilidad de volver a ganar unas generales. Pedro Sánchez ya se ha presentado a dos, y ambas las perdió, la segunda de peor modo que la primera, con lo que, difícilmente, puede presentarse ante su electorado con esa promesa. Por ello, propone una alianza con otras formaciones de izquierda, lo que quiere decir Podemos. El partido de Iglesias, que no es nada ajeno a estas primarias, está a la espera de saber quién es el nuevo líder para hablar de la moción de censura que ha planteado. Pero el relato de Sánchez no es el de la competición, sino la del pasado, el qué ocurrió en octubre en el PSOE y la abstención a la investidura de Mariano Rajoy.

La candidatura de Pedro Sánchez se ha enfrentado a todos los dirigentes históricos del partido, incluido los ex secretarios generales y los ex presidentes, y a todos los barones regionales, por lo que una victoria pedrista acarreará grandes movimientos en el PSOE. Una de las personas que le acompañan ha explicado a este medio que lo que queda por delante "va a ser muy duro", porque Sánchez tendrá que ir haciéndose con el partido, un aspecto del que no se preocupó en los últimos tres años, confiando en la lealtad de los barones. De eso ha salido escarmentado, se cuenta, aunque eso no significa que irá a por todos, se tratará de ir considerando caso a caso. De todos modos, su posición sí es irreconciliable con Susana Díaz, por lo que una victoria pedrista abriría un cisma en el PSOE andaluza de dimensión aún incierta.

La victoria de Susana Díaz, sin embargo, no lleva aparejado ese terremoto interno, la candidata se encaminaría a ser también cabeza de cartel en las próximas elecciones generales y sería, entonces, cuando se juegue su liderazgo. "Rajoy durará lo que le quede al PSOE por recuperase", adelantó la andaluza en el cierre de campaña en Sevilla.